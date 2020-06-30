Испугались или проигнорировали? Чонказатовцы не явились в суд

Бишкек, “Саясат. kg”. По словам адвоката Жумалиева Бактыбека Жумашева, представители «Чон казата» были извещены, когда состоится судебный процесс.
В Ленинском районном суде вчера, 29 июня, прошло судебное заседание по иску Кубанычбека Жумалиева к представителю движения «Чон Казат» Сыймыку Жапыкееву. Однако чонказатовцы не явились на процесс.
По словам адвоката Жумалиева Бактыбека Жумашева, представители «Чон казата» были извещены, когда состоится судебный процесс.
«Почему они не явились, неизвестно. Мы настояли на продолжении процесса без ответчиков, поскольку закон это позволяет. В ходе заседания я представил суду доказательства о том, что 20 фактов, озвученных Сыймыком Жапыкеевым, порочат честь, достоинство и деловую репутацию моего доверителя. Суд, выслушав наши доводы, отложил заседание на 6 июля», — сказал адвокат.
Напомним, до этого Сыймык Жапыкеев заявил в соцсетях, что состояние депутата ЖК Кубанычбека Жумалиева оценивается в 2,5 млрд долларов и он его заработал незаконным путем. На теледебатах с гражданским активистом Мелисом Аспековым Жумалиев опроверг сказанное Жапыкеевым и поклялся на Коране, попытавшись убедить в своей правоте. Далее он обратился в суд с иском к Жапыкееву, потребовав 10 млн сомов моральной компенсации.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!