Ширин Айтматова: На митинге за свободу слова не было простого народа. Была городская молодежь в модной одежде

Лидер «Умут 2020» о минусах прошедшей REакции, скандальном появлении Текебаева и о том, кто стоит за законом «О манипулировании информацией»

Митинг REакция 3.0 за свободу слова, прошедший накануне в Бишкеке, оказался политизированным мероприятием. Таким мнением в интервью Vesti.kg поделилась лидер движения «Умут 2020», экс-депутат ЖК Ширин Айтматова. Кроме того, она обозначила свое нынешнее отношение к партии «Ата Мекен» и прокомментировала появление на митинге лидера «социалистов» Омурбека Текебаева, которого гражданские активисты встретили весьма прохладно.

- Ширин, что вы можете сказать о вчерашнем мирном митинге REакция 3.0?

- Митинги REакция и REакция 2.0 поначалу были народными. Ни на одном из них не давали возможность выступить политикам, в том числе и мне. Это народное выражение воли. В этот раз формат REакции был испорчен из-за того, что его политизировали. Мы знаем, что Тилек Токтогазиев перешел в партию «Ата Мекен» и, скорее всего, идут переговоры, чтобы привлечь и других участников REакции в партию Текебаева.

Как было заявлено, главной целью митинга было остановить принятие антинародного законопроекта «О манипулировании информацией». Одного из инициаторов этого законопроекта — Гюльшат Асылбаеву — сделали «звездой» митинга Reакция 3.0. Но надо было смотреть глубже и понимать, кто был реальным автором, инициатором и заказчиком этого душащего свободу слова законопроекта. Навряд ли такая идея могла родиться у посредственной группы депутатов, которые стали официальной ширмой законопроекта во главе со «звездой» REакции 3.0. Далеко искать не надо. Мы все знаем, что основная критика власти связана с бездействием руководства страны по вопросу Матраимовых. На марше, к сожалению, реальное авторство этого законопроекта даже не затронулось. А главное, никто даже не задался вопросом о далеко идущих планах использования этого законопроекта. Видится, что в будущем этот законопроект будет использован для реализации глобальных проектов, на которые ни в коем случае не нужно, а может даже и опасно любое инакомыслие.

- Вы сказали, что некоторые участники митинга могут вступить в «Ата Мекен». Это ваши предположения или достоверная информация из источников?

- Это мои предположения. Насколько я понимаю, сейчас во всех партиях востребованы молодые лица, потому что за ними можно скрыть тех же политиков и бизнесменов, которые стоят у власти. Я шла с бульвара Эркиндик, держась подальше от основного потока участников акции, больше не в качестве участника, а обозревателя. Мне показалось, что акция была зациклена на «балконско-дзержинских» и элитарных членах общества. Тот контингент, который я увидела, — однозначно продвинутая и прогрессивная молодежь, и это очень хорошо, что они сознательно пришли. Но отсутствовал простой народ, который прежде приходил на эти митинги.

- Некоторых участников акции возмутило появление Омурбека Текебаева. Как думаете, зачем он пришел туда? И как в целом можете отозваться о партии «Ата Мекен», учитывая, что именно с нее началась ваша политическая карьера?

- Не могу сказать, что «Ата Мекен» воспользовался REакцией. Мне кажется, они обоюдно воспользовались друг другом. Сейчас имеется спрос на альтернативную, оппозиционную повестку. Я не вижу, чтобы эта повестка была у партии «Ата Мекен» в шестом созыве. И в пятом, и в шестом созывах, к сожалению, «Ата Мекен» придерживался вектора власти, который был задан сверху. Кроме того случая, когда у Текебаева и Атамбаева возник политический конфликт. Я очень сильно сожалею, что Текебаеву пришлось быть несправедливо заключенным. У него есть куча заслуг, за которые его можно уважать. Но сама партия «Ата Мекен» в парламенте не дала тех результатов, которых ждал их электорат.

Отмечу, что не впервые «Ата Мекен» заигрывает с молодежью. Когда-то и я была молодым депутатом, и у меня были коллеги — Жоомарт Сапарбаев и Бакыт Калмаматов. Мы втроем верили в партию, но, к сожалению, ушли оттуда разочарованными без какой-либо поддержки от основной фракции. Я не знаю, насколько конструктивным будет партнерство более прогрессивных сил с партией «Ата Мекен». Сам Омурбек Чиркешович понимает, что это его электорат. Не думаю, что нужно было на него нападать с упреками во время акции. Все политики, как вы знаете, активно готовятся к выборам. Я понимаю претензии митингующих. Но Омурбек Чиркешович — человек, который боролся с системой.

Однако надо сказать, что «Ата Мекен» ни разу не выступал по вопросу Матраимовых. Депутат Жанар Акаев был замечен на мероприятии, организованном этой семьей. Удивительно, что «Ата Мекен» не затрагивали вопрос об экс-замглавы Таможенной службы, но решили прийти на REакцию 3.0, выступая против закона Гюльшат Асылбаевой. Сейчас народ уже другой. Невозможно сказать: «Мы посадим всех бандитов» и пройти в парламент. Требования стали другими. И поэтому случился казус на митинге, когда в адрес Текебаева начали высказывать критику. Мне его жалко, он в возрасте и прошел через сложный период, сидя в заключении. Возможно, он тоже не может открыто говорить на многие темы, поскольку его судебные дела еще не закрыты.

- Как полагаете, Текебаев решил заработать очки перед выборами, посетив митинг REакция?

- Естественно, ну он же политик. Это его работа. А как по-другому? Если раньше политики могли держаться на лозунговых заявлениях, то теперь народ требует, чтобы их лозунги были подкреплены действиями. Что сделал «Ата Мекен» за все время? Это огромная фракция. У них есть средства, доступ к информации, они могут отправить запрос, и, очевидно, им ответят. Я уверена, что законопроект «О манипулировании информацией» был разработан после активной критики власти обществом. Почему «Ата Мекен» своими действиями не показал это в парламенте?

- Ширин, вы указали на то, что «Ата Мекен» — недостаточно оппозиционная партия и во многом не оправдала ожидания своих сторонников. Однако благосклонно отзываетесь о Текебаеве, который является лидером этой партии…

- У меня претензии к ведению политической работы партии. Если вы говорите, что вы оппозиция, то нужно быть оппозицией. «Ата Мекен» не был той оппозицией, в которой нуждался Кыргызстан, чтобы спасти страну. Поэтому люди сейчас выходят на улицы. А по поводу Текебаева — будет некрасиво нападать на человека, который с трудом вышел из тюрьмы. Поэтому я лично его не критикую. Вижу, что с каждым созывом качественность списка «Ата Мекен» отражает коммерческие цели, а вовсе не политические.

Когда посадили Текебаева, в его защиту вышли единицы — Никитенко, Акаев, Иманалиев и Шыкмаматов. Не видела, чтобы, кроме них и еще нескольких человек, кто-то вышел в его поддержку, хотя он их и привел в парламент. Повторю, у Текебаева есть заслуги, за которые его стоит уважать. Конечно, были и ошибки. Он был мучеником прошлой власти. Мы не должны так агрессивно атаковать его после испытаний. Но мы должны говорить о системной работе той фракции, которая олицетворяет партию «Ата Мекен» в парламенте.

- Вернемся к REакции. Вы сказали, что не видели на митинге «простого народа». Что вы имели в виду?

- Я действительно не видела простого народа. Была молодежь в модной одежде, все было «инстаграмабельно». Но я не чувствовала энергии народного митинга. Это был почти агитационный митинг. Простому народу близки другие лозунги. Например, выступления лидеров «Чоң Казат» набирают по 100 тысяч и более просмотров с огромным количеством комментариев онлайн. К сожалению, чаяния простого народа не были учтены на митинге REакция 3.0.

- Как считаете, дойдут ли претензии участников акции до Сооронбая Жээнбекова? Отважится ли он наложить вето на закон Асылбаевой?

- Я не думаю, что это был устрашающий митинг. Власти давно уже не считают такие акции достойными их реакции. Отстала часть, находящаяся в регионах. Если вы посмотрите на фотографии, то на них видно, что это городская, холеная молодежь.

- Это хорошо или плохо?

- С одной стороны, это хорошо. Я тоже пыталась пробудить городское население, заставить их посмотреть на то, что происходит в стране. Но это попахивает элитарностью. Любое политическое движение должно быть народным. REакция стала политической. Заигрывать с истеблишментом — это тоже интересно для молодежи, пусть стараются. Но на предыдущих REакциях были и бабушки, и дедушки, и простые граждане, которых не было на последней акции.

Источник: vesti.kg