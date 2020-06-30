Жээнбеков: У меня ни перед кем нет ни морального, ни материального долга

Президент Сооронай Жээнбеков на заседании Жогорку Кенеша 30 июня призвал правительство обеспечить проведение честных и прозрачных выборов.

Он отметил, что состоялась качественная правовая подготовка к предстоящим парламентским выборам, приняты соответствующие законы.

«Я считаю одним из самых актуальных вопросов в ближайшее время – проведение честных выборов и обеспечение одинаковых условий для всех партий. В народе говорят, что президент поддерживает ту или иную партию, что ей обеспечат столько-то мандатов. Но я был избран народом, а партия – это лишь часть общества. У меня могут быть какие-либо личные отношения, но как у президента у меня ни перед кем нет ни морального, ни материального долга. Меня избирал народ, моя опора – народ. Так что я не буду опираться на какую-либо партию, только на бога и свой народ», - сказал Жээнбеков.

Он также призвал политические партии не применять грязные технологии и не давать невыполнимых обещаний избирателям во время предстоящей гонки, отметив, что партии должны научиться предлагать реальные программы и выполнять их в будущем.

Очередные парламентские выборы намечены на октябрь 2020 года. Точную дату дня голосования должны объявить в период с 26 июня по 6 июля. Ранее в связи с распространением коронавируса были перенесены на неопределенный срок выборы депутатов в 30 кенешей, в том числе в 5 городах, которые должны были пройти 12 апреля 2020 года.

Источник: Азаттык