Рыскелди Момбеков: Возглавляю ТОП-5 самых демократичных депутатов Кыргызстана

Парламентарий назвал заговором недавний случай в Таласе, где его назвали «врагом народа»

Депутат ЖК Рыскелди Момбеков назвал заговором недавний случай, произошедший в Бакай-Атинском районе Таласской области, где местный житель назвал парламентария «врагом народа». Об этом нардеп сказал в интервью каналу Жалбырак ТВ.

«Я понимаю, что это был специально подстроенный заговор. Ведь там были глава района, сотрудники правоохранительных органов. Это понимают все жители Таласа. За четыре дня ко мне обратились свыше четырех тысяч человек, которые к тому же пытались поднять мне настроение. Но я не сильно расстроился из-за этого. Ничего запоминающегося не произошло. Я прекрасно знаю, какую службу несу перед народом. Насколько бы негативно ни отзывался обо мне тот молодой человек, за несколько лет моего депутатства я получал от правительства и средств массовой информации награду «Самого лучшего депутата», — сказал народный избранник.

Вместе с тем Момбеков подчеркнул, что возглавляет рейтинг самых демократичный депутатов Кыргызстана.

«Кроме того, международные неправительственные организации в прошлом году проводили опрос и просили назвать ТОП - 5 самых демократичных кыргызстанских депутатов. Рейтинг возглавил я, затем шли Жанар Акаев, Эльвира Сурабалдиева, Дастан Бекешев и Алмамбет Шыкмаматов. Есть авторитетный портал news.kg, который опросил жителей 7 областей, спрашивая у людей, за кого из депутатов те намерены голосовать на предстоящих парламентских выборах. Согласно результатам, жители всех областей назвали Момбекова. Я это не выдумываю. Говорю это, не пытаясь как-то оправдать себя. Желаю мира всем тем, кто желает мне что-то плохое», — сказал Рыскелди Момбеков.

Напомним, неделю назад в Сети появилось видео, где житель Бакай-Атинского района Таласской области обрушился с критикой на депутата ЖК Рыскелди Момбекова. Гражданин обозвал парламентария «врагом народа», который, по его словам, ни разу за время депутатства не появился в том районе.

Источник: vesti.kg