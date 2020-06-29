«Надо поставить памятник тем, кто продал Каркыру и попал под проклятия!»

Враждебный своему народу успокоится, продав землю

Первичное богатство, оставленное в бесценное наследство кыргызскому народу древними предками, – это наша земля. Имеющая землю нация – страна, не имеющая земли нация – сиротская доля. Сколько бы ни было на земле наций, они издревле до сегодняшнего дня отдают жизни за землю-воду, готовы пролить кровь. Кыргызская земля, занявшая место на почетном месте рая – это наше святое наследие, веками защищаемое грудью нашими предками в противоборстве с врагом. Ни у кого нет никакого права продавать ее. Только враждебный своему народу тиран успокоится, продав землю. Нам подобает называть его не сыном великого народа, а отравой великого народа.

Восхищающее глаза необыкновенной природной красотой джайлоо Каркыра в Тюпском районе Иссык-Кульской области было и гордостью, и наградой древних предков. На кыргызской священной земле, названной в эпосе Манас Мин жылкы (Тысяча лошадей), 40 дней и 40 ночей проходил аш Кокотая. Вызывавшая зависть у соседей эта земля в 1930-е годы решением Всероссийского центрального исполнительного комитета была выдана в общее пользование Кыргызстану и Казахстану.

Впервые в 1998-2001 годах подняли вопрос передачи Каркыры в ведение Казахстана, и об уточнении границ двух государств. Тогда начали рассматриваться варианты, одинаково удовлетворяющие обе страны. Говоря точней, согласно документам, земельный участок равный 1136,6 гектара посреди междуречья рек Ийри-Суу и Кылчыкбай относится к Казахстану, но поскольку находится в пользовании Кыргызстана, его рассматривали как в ведении Кыргызстана, а вместо него собирались передать Казахстану принадлежавшую Кыргызстану землю общей площадью 626 гектаров.

Территория общей протяженностью 1241,58 гектара несколько лет оставалась без присмотра по уточнению границы. После ряда переговоров президентов двух стран Акаева и Назарбаева подготовили двусторонние соглашения по границе, 15 декабря 2001 года подписаны. Казахстанская сторона ратифицировала этот документ в 2003 году, но кыргызстанская сторона притормозила работы по ратификации. После свержения власти Акаева в 2005 году на его место пришел Бакиев. Под тщательным контролем Бакиева вышеуказанные территории прошли ратификацию с рядом крупных нарушений. Согласно требованиям, должны были быть соответствующие заключения парламентского комитета. Эти требования были отставлены в сторону, под руководством тогдашнего спикера Адахана Мадумарова сразу ратифицировали. В спорах и трениях из 82 депутатов 65 депутатов проголосовали за, 14 против» трое – воздержались. В результате две неуточненные территории перешли к казахам. Каркыру передали казахам при поддержке подавляющей части тогдашних законодателей во главе с Адаханом Мадумаровым. (Партия «Ак жол». СДПК и Партия коммунистов выступили против). И мы потеряли бесценную землю. Если бы занимавший огромную должность, имевший большую силу в решении нашего народа и земли Адахан Мадумаров позволил всестороннее рассмотрение, доскональную проверку, тогда судьба оставленного отцами наследия – Каркыры была бы другой. Обычно знающий все до мельчайших подробностей Мадумаров отдал на голосование вопреки всем протоколам на ратификацию законопроект, имеющий национальное значение – если это не предательство, то что тогда? В стародавние времена с продавшего землю сдирали кожу, назвав врагом народа, сажали в бочку. А сейчас позволившие продать землю наподобие Мадумарова свободно и привольно расхаживают среди народа, натворив дел. Проходит век, но история не стареет. В истории ценится не басня, а сказанные в точку слова, хорошие дела. По вине таких, как Мадумаров, наша история превратилась в басню, мы остались не осуществившим свои заветные цели сожалеющим народом.

Различные мнения о Каркыре

Лидер партии коммунистов Исхак Масалиев в интервью информационному порталу kloop.kg огорчался «к сожалению, у кого больше голосов, оказывается, решение будет у той стороны».

Ныне покойный Мукар Чолпонбаев – в прошлом политик, общественный деятель, экс-спикер ЖК КР, депутат первого созыва легендарного парламента и ЖК. По информации СМИ: во время Акаева Мукар Чолпонбаев занимал должность спикера, но в своей позиции держался волевого бесстрашия, за это по беспочвенному поводу был снят с должности.

Из сказанного им по землям, отошедшим Китаю – Узонгу-Кууш, Каркыре, и отошедшим Таджикистану землям: «Из-за политической безграмотности у нас все законы написаны шиворот-навыворот. Только один пример: в 2011 году мы референдумом приняли Конституцию Текебаева. Там есть пункт: «Земля Кыргызстана неприкосновенна и должна оставаться неизменной». Теперь посмотрите, здесь ничего не написано о неуточненных территориях. Для нашего народа это огромный удар. Эта Конституция сделала то, чего не сделает враг. Нет никаких разъяснений о землях, отошедших Узбекистану, Таджикистану, Казахстану. Если мы говорим о возвращении назад принадлежащих нам земель, то должны вернуть Конституцию, принятую в 1993 году. Она гласит: границы уточнены на основе принятой в 1993 году Конституции. Это первое. Во-вторых, если внесем положение «в 1994 году в Конституцию незаконно внесены изменения, нелегитимным парламентом, нелегитимным президентом, нелегитимной исполнительной властью при передаче земель приняты нелегитимные решения», тогда у нас есть возможность через международные суды вернуть земли. На основе того же положения можем привлечь к судебной ответственности Акаева и Бакиева. Только тогда посветлеют черные лица принявших в то время неправильные решения, избавятся от прозвища продажного предателя».

Азимбек Бекназаров, политик, экс-парламентарий: «У нас с Мадумаровым есть только одно сходство – это крикливость. Но я стою гораздо выше него, подобно ему не подписывал документы государственного значения, таких как отданные Казахстану территории, Каркыра, Маймак. Также переданные Казахстану 4 пансионата на побережье Иссык-Куля, земли в Баткене, переданные Таджикистану. Теперь эти участки превратились в анклав Казахстана в Кыргызстане. Будучи спикером, занимая высшую должность, он воспользовался должностным положением. А как секретарь Совета безопасности подписал меморандум с государством Таджикистан. В 2005 году я заходил к самому Бакиеву, просил назначить Мадумарова вице-премьер-министром по социальным вопросам, а поздней он взялся за руку с Данияром Усеновым (Даниил Урицкий), не выходил из-под его полы. Кроме того, в 2009 году внес вклад в новое соглашение с «Центеррой», поддержал. Во время Бакиева поднял инициативу основать президентский совет, составить 100-процентный партийный список, искал теплое место за пазухой Бакиева».

В этом месте дополнение от автора: Сейчас Мадумаров бьет себя кулаком в грудь, прославляет себя как патриотического гражданина. Сильно критикует и власть, и тех, кто не во власти. Некогда был спикером Жогорку Кенеша. Результат – оказал большую поддержку продаже Каркыры. Поздней сидел в должности государственного секретаря, вице-премьер-министра. Будучи секретарем Совета безопасности, подписал документ о выделении земли таджикам от земли, принадлежащей селу Мачайы Баткенской области, передал им нашу землю. Согласно этому решению Мадумарова, 275 метров земли перешли в ведение таджиков; айыл окмоту Аксай, Актатыр, Самаркандек в Баткенском районе и город Сулюкту остались внутри анклава. После подписания Мадумаровым документа на перешедшей к таджикам земле сразу возникло село, построили дома. Таким образом, умничающий Мадумаров одним пальцем правой руки еще раз продал кыргызскую землю, попал под проклятия народа Баткенского района. Теперь вы видите судьбу двух народов, расположившихся лицом к лицу. «Соседи» перед нами время от времени запускают во двор «змею», наш народ живет в мучениях. Если это не предательство, то что тогда? Следует еще особо отметить, на тое Жаныша Бакиева надел ему на голову тебетей, на плечи накинул кемсел, и подхалимничал: «Вы поразительная личность, пусть ваш трон не шелохнется» (трон в действительности принадлежал старшему и младшему братьям). Еще вручил тому в руки камчу, напутствуя «есть много дел, которые вам надо погонять, вы это хорошо поняли», обнимал и поздравлял. В бакиевское время наелся масла, а как только кончилось их время, вошел во Временное правительство, на апрельских событиях чирикал как соловей в микрофон, говорил много советов, желая показать себя сыном народа.

Дастан Бекешев, депутат ЖК: «Надо установить памятник продавшим Каркыру, попавшим под проклятия. Пусть народ знает своих «героев. С течением времени, когда остыл гнев народа, они снова выскочили. Будто этого мало, умничают, показывая игру на политической арене. В Бишкеке много памятников служивших народу, совершивших подвиги людей, но среди них надо поставить памятник злоупотреблявшим в отношении народа, пусть будут вывеской для извлечения урока молодым поколением. Если надо, я готов внести свой личный вклад в установку того памятника».

Отрывок из слов Мадумаров в противовес сделанным им делам, или язык мой – враг мой

Только недавно Адахан Мадумаров, давая интервью местным источникам информации, говорит, что стало невозможно бороться с коррупцией. Сказал «потому что власть, пришедшая на подкупе голосов, сама коррупционер». Затем отметил сказанное некогда Аскаром Акаевым «коррупция дошла до 7-го этажа», и далее, что на 7-м этаже сидят лишь считанные люди. Он вроде забыл, что в свое время сам сидел вальяжно на этом 7-м этаже, с ручкой в руке совершал дела, относящиеся к коррупции. Каково мышление у этой личности, не имеющей политической воли, исторической ответственности? Совершённые дела противоречат словам. Да еще возмущает, говоря, что сидящие наверху сделали судьбу народа игрушкой. Вроде забыл, что сам сидел наверху и отдал Каркыру сородичам жены, вверг иссык-кульских жителей в тяготы, играл судьбой народа…

Список народных представителей, проголосовавших за продажу Каркыры:

Ч.Г.Абдуллаева – за

Р.А.Абдраимова – за

Б.Т.Абдырасаков – за

Н.А.Айдаров – за

Э.Х.Акрамов – за

Б.Акунов – не голосовал

А.А.Арабаев – за

Э.С.Арсалиев – за

О.М.Артыкбаев – против

Н.С.Атамбаев – за

О.А.Аттокуров – за

Ч.Т.Баекова – за

А.Б.Байбураева – за

Н.И.Байло – против

А.Б.Байтиков –за

З.Бекенова – за

Б.Д.Бешимов – не голосовал

А.О.Бурканов – за

Ю.А.Данилов – за

Г.Т.Дербишева – за

К.Н.Жолдошев – за

И.К.Жунусов – не голосовал

М.К.Жураев – против

Ж.А.Жээнбеков – против

З.И.Жамалдинов – за

Т.А.Жумабекова – за

А.Ш.Жээнбеков – против

С.М.Ибрагимов – за

Э.С.Ибраимова – за

Б.Т.Иманалиев – за

А.К.Иманалиева – за

Р.М.Рысалиев – против

К.С.Исабеков – не голосовал

Д.Ш.Исаева – за

М.Н.Исанова – за

А.С.Кабаев – за

С.К.Кадыралиев – за

А.а.Калмаматов – за

Ж.Каниметов – воздержался

К.Д.Каниметов – за

И.Ю.Карамушкина – против

А.Т.Каримов – за

А.А.Кенжебаева – за

Н.К.Койчуманов – за

Х.З.Коркмазов – не голосовал

Д.К.Кудайбергенов – за

А.С.Кулбаев – за

Г.А.Куликова – за

М.К.Кунакунов – за

З.К.Курманов – за

Д.Ш.Кыдыров – воздержался

И.В.Летова – за

А.К.Мадумаров – за

М.Т.Мамасаидов – за

А.Т.Мамасалиев – за

Б.У.Мамасеитова – не голосовала

И.А.Масалиев – против

Н.Молдобаев – за

Д.А.Молдошева – воздержалась

М.Ж.Мырзакматов – за

О.П.Назаров – за

Б.М.Наргозуев – за

Д.А.Ниязалиева – против

И.Ш.Омуркулов – против

У.З.Ормонов – за

Г.Орозалиев – за

Р.И.Отунбаева – против

С.В.Попов – за

Ж.Т.Рахимидинова – за

А.С.Сабиров – не голосовал

Ш.Садыбакасова – за

С.А.Сакебаев – за

Ж.С.Салахидинов – за

А.М.Салымбеков – не голосовал

Б.А.Сан – за

А.Т.Сейтказиев – против

Р.В.Сидоренко – за

А.Т.Сулайманов – за

Г.Т.Султаналиева – против

Л.Ч.Сыдыкова – за

А.С.Тагаев – за

Р.Б.Тагаев – за

А.Толонов – за

Б.Э.Торобаев – за

Ш.Р.Тулендыев – за

А.А.Турсунбаев – за

Р.А.Шабатоев – воздержался

А.А.Шадиев – за

Р.Шин – за

А.Л.Юсуров – за.

… Уважаемый читатель, сколько бы времени ни прошло, но и сегодня помнит народ, оставшийся без красивейших, богатых полезными ископаемыми земель, что они проданы, отошли к соседям. По вине вышедших среди нас «коварных змей» - неправильные законы, откусанные, отрезанные богатства. Да, с первого президента горемычному народу не досталось хорошего, получилось «рыба гниет с головы», подобные пошли за подобными себе. Если рыба гниет с головы, то чистить начинают с хвоста, были и выборочно привлеченные к ответу. Жогорку Кенеш превратился в обитель незаконного обогащения, отвернулась благодать от власти. С приближением бесовских игрищ выборов вылезают как грибы после дождя в изобилии старые лица, снова рекламируют себя, стараются разделить мнение народа туда-сюда. Но сейчас сознание народа совсем другое, есть воля к выбору, ответственность перед будущим поколением. Да, некогда мы доверяли, но взявшие судьбу страны в свои руки нисколько не оправдали наших надежд. Со времени основания страны они как клещи цепляются к власти, должности, превратились в стервятников, ищущих выгоду. Но мне хочется сказать, что пока будущее в руках каждой личности. Поэтому, уважаемый соотечественник, давай сделаем правильный выбор и ступим на правильное направление!

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №13 от 26.06.2020/стр.6-7