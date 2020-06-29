(Видео) «Он - популист!». На митинге в защиту свободы слова появился Омурбек Текебаев

Участники акции протеста попросили политика покинуть мероприятие

В Бишкеке на акции протеста за свободу слова появился лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев. Он высказал свое мнение о нашумевшем законе о манипулировании информацией.

- Любое ограничение свобод граждан может быть использовано властями, чтобы оказывать свое влияние на неугодных, - сказал политик. - В нашей стране интернет должен быть свободным. Раньше у общества были проблемы с доступом к информации, и у государства была монополия на нее. Но сейчас информации стало слишком много. Порой мы не может отличить правдивую информацию от ложной. Но это все временное влияние. Скоро люди научатся управлять ею.

Между тем некоторых участников митинга возмутило выступление Текебаева. Они попросили политика покинуть мероприятие.

- Это ведь он был автором Конституции и многих законов, - напомнил один из протестующих. - А сейчас просто решил воспользоваться митингом. Он - популист.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что в Бишкеке возле железнодорожного вокзала началась акция протеста ReАкция 3.0 в защиту свободы слова. Поводом стало принятие скандального законопроекта о манипулировании информацией, инициированного депутатами Гюльшат Асылбаевой и Айнурой Осмоновой.

Источник: vesti.kg