Заместителя главы МИД назначат на должность генконсула КР в Стамбуле

Заместителя министра иностранных дел Нурлана Абдрахманова назначат на должность генерального консула Кыргызстана в Стамбуле.
Об этом ИА Reporter сообщили собственные источники.
По данным источника, сейчас рассматривается кандидатура Абдрахманова на этот пост. Должность замминистра после него займет Улан Жусупбеков.
Напомним, что должность генерального консула в Стамбуле занимал Эркин Сопоков. Он был освобожден от должности после убийства предпринимателя Айеркена Саймаити в Стамбуле. По одной из версий, Айэркен Саймаити, убитый в Турции 10 ноября, передвигался на автомашине генерального консула КР в Стамбуле Эркина Сопокова. В ноябре 2019 года Сопоков был задержан. С этого времени должность генконсула оставалась вакантной.
49-летний Улан Жусупбеков работал в посольстве Кыргызстана в США и представительстве КР в ООН.
Источник: reporter.kg
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