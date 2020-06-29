Марлен Маматалиев: Некоторые депутаты от «РАЖ» обиделись на мой уход из фракции

Нардеп пояснил, почему не примет участие в парламентских выборах с республиканцами

Я обязательно хочу принять участие в предстоящих выборах, чтобы все мои законопроекты, которые я написал, заработали. Таким желанием депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев поделился с Vesti.kg.

Парламентарий отметил, что сейчас рановато говорить, с какой партией он будет участвовать в выборах.

- Конечно, предложения от партий есть, я пока не принял решение, но в ближайшее время я это сделаю, - пообещал он. - Хотелось бы отметить, что в 2015 году я из всех кандидатов по Бишкеку от партии «Республика - Ата Журт» набрал первое место, но не смог сразу прийти в парламент. Я стал депутатом только спустя три года. Поэтому я не хочу повторения моих ошибок и не допущу больше такой ситуации. Я стал очень осторожен при выборе политорганизации. Для меня очень важно, в какой позиции я буду после выборных гонок.

Маматалиев рассказал, что из партии «Мекеним Кыргызстан» пришло приглашение вступить в их ряды. Однако он не торопится принимать их предложение.

- Я приму решение чуть позже, - прокомментировал депутат.

Также он рассказал о реакции депутатов от фракции «РАЖ», когда он объявил о своем уходе.

- У меня был серьезный разговор с членами фракции, когда я заявил об уходе, - признался Маматалиев. - Я вынужден дальше идти. Были, конечно, ребята, которые сожалели о моем уходе, были и те, кто обиделся на меня. Некоторые члены фракции с пониманием отнеслись и говорили, что была бы возможность, тоже ушли бы.

Нардеп поделился с редакцией, чем занимается его отец бывший вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев.

- Сейчас он занимается хозяйством и мини-бизнесом, - подчеркнул он. - Если будет возможность, которая не будет соприкасаться с моей работой, то вернется в политику. К нему поступают предложения от партий, но пока он не соглашается.

Источник: vesti.kg