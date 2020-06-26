Марлен Маматалиев: Не хочу отмазываться, но прошу прощения за то, что вместо меня проголосовали за скандальный законопроект

Он признал, что в истории останется депутатом, который поддержал закон Гюльшат Асылбаевой, хотя в действительности был против него

Депутат Жогорку Кенеша от фракции “Республика- Ата Журт” Марлен Маматалиев признался Vesti.kg, что коллеги вместо него проголосовали за скандальный законопроект «О манипулировании информацией».

Народный избранник извинился перед обществом за то, что на протяжении всего дня выступал против скандального проекта закона, а в итоге проголосовал «за».

- Я хотел бы извиниться за то, что на протяжении всего дня выступал против, говорил о том, что данный закон необходимо доработать, но в итоге проголосовал за него, - заявил Маматалиев. - Если вы помните, еще в первом чтении некоторые мои коллеги заявили, что их не было в зале, и за них кто-то проголосовал. В тот раз меня тоже не было, и за меня тоже проголосовали мои коллеги. Но я далек от того, чтобы говорить, мол, я сам не виноват. По закону ты сам голосуешь, и за это ты ответственен. Как бы там ни было, в истории остается так, что я проголосовал “за”.

Марлен Маматалиев также извинился перед активистами, которые выступали против законопроекта.

- Еще до вчерашнего своего выступления я во многих телепередачах и конференциях выступал, чтобы не было фейковых аккаунтов, - продолжил депутат. - Однако не поддерживал тот контекст, который сейчас хотят протащить. Потому что я сам разработал закон об информационной системе интернета в Кыргызстане - там была речь о понимании фейков и фейковых страниц. Но я в том законе попытался разграничить, что такое “фейк” и что такое “свобода слова”. Я никогда не выступлю против свободы слова. Я был на одной передаче, где пообещал активистам не поддерживать законопроект, и говорил в своих выступлениях о том, что объединю эти два законопроекта, или буду против него.

Парламентарий пояснил, что не поверил в столь быстрый ход принятия резонансного документа.

- Любой законопроект принимается в трех чтениях, и между ними должны пройти 10 дней, - подчеркнул Маматалиев. - Я был уверен, что этот законопроект продолжат рассматривать до осени. Мне не удалось выполнить свои обещания, в связи с этим я прошу прощения. Мы должны отвечать перед народом, и я не хочу “отмазываться”.

Народный избранник также добавил, что вчера был встревожен состоянием здоровья своего отца, бывшего первого-вице-премьер-министра Абдрахмана Маматалиева. По его словам, накануне пришлось вызывать бригаду медиков, чтобы проверить папу на коронавирус.

- Я никому не пожелаю пережить это состояние, - отметил Маматалиев. - Когда к близким людям приезжают медики, это очень тревожно. Поэтому мне приходилось часто выходить из зала заседания во время голосования. Знаю, что это тоже не отговорка. В истории я останусь как депутат, который проголосовал “за”.

Источник: vesti.kg