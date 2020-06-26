Председателя ГКНБ просят завести дело на депутатов Жогорку Кенеша

Гражданское общество не теряет надежды на то, что закон о манипулировании информацией не вступит в силу

В Кыргызстане журналисты и гражданские активисты обратились к главе ГКНБ Орозбеку Опумбаеву с требованием начать досудебное производство в отношении депутатов Жогорку Кенеша, проголосовавших за принятие Закона «О манипулировании информацией».

Текст заявления:

«Просим Вас на основании статьи 149 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики начать досудебное производство в отношении депутатов Жогорку Кенеша, голосовавших за принятие Закона «О манипулировании информацией» на заседании ЖК, по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 320 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, - за злоупотребление должностным положением, согласно которому использование должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, причинившее умышленно, либо по неосторожности значительный вред, наказывается лишением свободы IV категории с лишением права занимать определенные должности, либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом IV категории.

Согласно части 2 статьи 9 Закона КР «О статусе депутата Жогорку Кенеша» депутат обязан добросовестно выполнять полномочия, определенные законодательством Кыргызской Республики.

Закон «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» устанавливает, что депутат лично осуществляет свое право на голосование (часть 3 статьи 84) и в императивной форме запрещает передавать право голоса другому депутату (часть 4 статьи 85). Следовательно, при принятии законов депутаты должны строго соблюдать принцип личного участия в голосовании.

Однако депутаты Жогорку Кенеша, принимая Закон «О манипулировании информацией», согласно протоколу голосования (прилагается) зарегистрировали и проголосовали за отсутствующих депутатов. Так, депутаты Икрамов Т. и Байбакпаев Э. отсутствовали на заседании по причине инфицирования COVID-19, однако, как следует из протокола, голосовали «за».

Тем самым в действиях депутатов усматриваются признаки злостного и умышленного использования должностных полномочий, причинившие значительный вред правам и свободам граждан, а также интересам отсутствовавших депутатов, волеизъявление которых было подменено.

Народ Кыргызстана, являясь по Конституции единственным легитимным источником власти в стране, избирая своих представителей в Жогорку Кенеш, наделяет их полномочиями по осуществлению законодательной власти от имени народа и в его интересах. Депутат как представитель народа Кыргызстана несет высочайшую ответственность за надлежащее исполнение своих полномочий и должностных обязанностей, депутат должен осознавать значимость своего конституционного долга, и у общества не должно быть ни малейших сомнений в том, что депутаты выполняют свои обязанности честно, профессионально, открыто и исключительно на основании закона.

Законы, принимаемые парламентом, являются самой главной формой выражения воли народа, его суверенитета и должны приниматься Жогорку Кенешем в строго установленном законом порядке, любые отклонения и нарушения установленных процедур ставят под сомнение легитимность закона. Особое значение в порядке принятия закона имеют процедуры голосования, именно путем голосования депутат выражает свое волеизъявление, свое отношение к принимаемому закону. Однако депутаты Жогорку Кенеша на заседании 25 июня 2010 года, грубо попирая законы Кыргызской Республики, откровенно демонстрировали игнорирование общественного мнения и нагло «протаскивали» законопроект, преследуя свои узкие цели.

Своими действиями депутаты нанесли значительный вред конституционным правам граждан, которые согласно Конституции имеют право участвовать в обсуждении и принятии законов и важных вопросов государственного значения, подорвали авторитет Жогорку Кенеша и поставили под сомнение законность всех принятых и принимаемых законопроектов. Присваивая себе право голосования за других депутатов, депутаты также грубо нарушили права своих коллег, исказив их волеизъявление. Так, например, депутат Акаев Ж. отсутствовал на заседании ЖК при принятии закона в первом чтении, однако в протоколе был зафиксирован его голос «за». В социальной сети на своей странице депутат Акаев Ж. проинформировал, что отсутствовал на заседании и не поддерживает проект закона «О манипулировании информацией». В итоге отрицательное отношение депутата к принимаемому закону стало положительным против его воли.

Обращаем внимание следствия на тот факт, что для принятия законов 25 июня 2020 года в зале заседания отсутствовал необходимый кворум. Так, согласно части 1 статьи 82 Регламента ЖК устанавливает, что заседания Жогорку Кенеша и его органов правомочны при наличии кворума, при котором заседание считается законным, а принятые решения имеющими юридическую силу.

Согласно части 2 этой же статьи кворум заседаний Жогорку Кенеша означает присутствие большинства от общего числа депутатов , однако фактически 25 июня 2020 года на заседании присутствовали 30 депутатов.

Согласно части 4 этой же статьи при отсутствии кворума заседание должно было считаться несостоявшимся.

Таким образом, заседание ЖК, состоявшееся 25 июня 2020 года, должно считаться незаконным, а принятые решения — не имеющими юридической силы, о чем прямо указывается в части 1 статьи 82 Регламента ЖК. Однако депутаты, осознавая последствия своих действий, умышленно пошли на совершение преступления, рассмотрели и приняли при отсутствии кворума важные для государства и общества 61 закон.

На основании вышеизложенного

ПРОСИМ:

1. Начать досудебное производство в отношении фактов, описанных в заявлении.

2. Привлечь к уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением председательствующего Торага ЖК Джумабекова Д. и депутатов Жогорку Кенеша, присутствовавших и голосовавших на заседании 25 июня 2020 года».

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что вчера парламент сразу в двух чтениях принял скандальный законопроект о манипулировании информацией. Перед тем как депутаты начали обсуждать этот документ, у здания Белого дома прошел митинг, на котором граждане призывали парламентариев отклонить инициативу.

Днем ранее несколько тысяч пользователей соцсети написали гневные комментарии депутату Гюльшат Асылбаевой. Кыргызстанцы требовали, чтобы она отозвала законопроект и сдала свой мандат.

До этого в интернете начали собирать подписи под петицией против законопроекта Гюльшат Асылбаевой, по которому Министерство культуры, информации и туризма сможет блокировать в социальных сетях любую информацию, если кто-то посчитает ее недостоверной. После этого судьбу публикации и аккаунта, с которого она была размещена, должен решить суд.

Медиаэксперты и юристы раскритиковали инициативу Асылбаевой и назвали ее законопроект нарушающим право на свободу слова. Сама нардеп уверена, что это не так, и она лишь желает оградить граждан от недостоверной информации. Между тем журналисты писали о том, что ее закон очень похож на документ, который рассматривали депутаты Госдумы России. Асылбаеву также обвинили в плагиате.

Источник: vesti.kg