ЦИК: Парламентские выборы в Кыргызстане состоятся несмотря ни на что

Члены Центризбиркома также обсудили вопрос обеспечения безопасности избирателей в ходе голосования

Парламентские выборы в Кыргызстане состоятся, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом со ссылкой на ЦИК сообщает портал Super.kg.

Сегодня проходит совместное заседание Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов и Республиканского штаба по борьбе с COVID-19, на котором обсуждается вопрос онлайн-трансляции заседаний ЦИК.

На заседании обсуждали вопрос, касающийся проведения парламентских выборов в нынешних условиях. Кроме того, присутствующих интересовало, будет ли обеспечена безопасность избирателей и каким образом идет подготовка к предстоящим выборам. Член ЦИК Атыр Абдрахматова выразила свое мнение. Было отмечено, что выборы состоятся, несмотря на пандемию коронавируса.

Напомним, ранее Центризбирком сообщил, что парламентские выборы пройдут 4 октября 2020 года.

Источник: vesti.kg