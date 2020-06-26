Ради мандата Бакыт Торобаев готов объединиться даже с обезьяной?

Бакыт Торобаев из «Онугуу» в попытках снова стать депутатом сильно суетится, потерял сон.
Чувствуя, что с партией «Онугуу» не переступит порог парламента, цепляется к денежной группе, бегает, желая примкнуть. В последние дни шепчутся, намекая, будто Бакыт Торобаев закрепил план пойти на предстоящие большие гонки с одной из провластных партий типа «Мекеним Кыргызстан», вопрос решился. В случае реализации данного плана можете верить, ваш Баке благодаря провластной партии снова займет почетное место в парламенте. Как говорится, «даже соблазняя глаза шайтана…». Для удовлетворения жажды власти они объединятся даже с драконом? И откуда будет доверие к таким?
Источник: газета «De факто» №18 от 26.06.2020/стр.3
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