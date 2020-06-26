Исхак Масалиев: Власть не вводит ЧП из-за страха перед народом. Надо кормить людей, а денег нет

Экс-депутат также полагает, что руководство страны хочет во что бы то ни стало провести парламентские выборы осенью
В Кыргызстане не вводят режим ЧП из-за страха власти перед народом. Таким мнением на личной странице в социальной сети поделился экс-депутат Исхак Масалиев.
«Что важнее - здоровье или власть? Необходимости вводить режим ЧП нет. Так сказал Боронов. Число заражённых неизлечимым вирусом растет стремительно. Люди теперь стали умирать именно от этого заболевания. Так почему ограничения вводить не будут? По моему мнению, две причины:
Первая - страх власти перед народом. Ибо в условиях ЧП надо кормить людей, а денег в бюджете нет. И через некоторое время саму власть народ выбросит на свалку истории.
Второе - что бы ни происходило, нужно провести выборы в ЖК осенью. Пусть люди болеют, пусть страдают - изберем парламент и потом будем бороться с болезнью. Просто и цинично. Был бы очень рад, если ошибаюсь», - написал он.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали слова замглавы Минздрава Мадамина Каратаева о том, что в Бишкеке режим ЧП пока вводиться не будет.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!