Верховный суд не удовлетворил просьбу «Азаттыка» о передаче иска Матраимовых в другой район

Верховный суд оставил в силе решение предыдущих инстанций, отклонивших просьбу адвокатов «Азаттыка» и Kloop.kg о переводе дела по иску Матраимовых к СМИ из Свердловского районного суда в Ленинский.

Об этом 25 июня сообщил адвокат Акмат Алагушев.

«Верховный суд оставил в силе решение Свердловского районного и Бишкекского городского судов. Обе инстанции ранее отклонили просьбу передать дело на рассмотрение из Свердловского районного суда в Ленинский», - сказал адвокат.

29 января в Свердловском районном суде Акмат Алагушев, защищающий интересы «Азаттыка», ходатайствовал о переносе процесса в Ленинский районный суд Бишкека. Судья не удовлетворила ходатайство. Адвокаты обратились с частной жалобой в Бишкекский городской суд. Бишкекский городской суд 12 марта рассмотрел частную жалобу адвокатов и оставил без изменений определение Свердловского районного суда.

Адвокаты обратились с такой просьбой, потому что сомневаются в том, что Свердловский райсуд беспристрастно рассмотрит дело по иску семьи Матраимовых к трем СМИ. В декабре 2019 года, когда истцы только подали заявление, председатель этого суда Жылдыз Ибраимова, зарегистрировав этот иск, сразу же наложила арест на счета медиаресурсов, указанных в качестве ответчиков. В связи с этим сторона защиты выражает сомнения, что после такого шага судья будет подходить к рассмотрению дела объективно.

21 ноября и 4 декабря 2019 года были опубликованы расследования, проведенные Радио «Азаттык» совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и сайтом Kloop.kg - «Как из бедной страны выводят сотни миллионов» и «Теневые курьеры. Как миллионы долларов наличными вывозят из Кыргызстана».

9 декабря стало известно, что братья Искендер и Райымбек Матраимовы, их супруги и семейный благотворительный «Фонд имени Исмаила Матраимова» подали в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на Радио «Азаттык», журналиста Али Токтакунова, а также издания Kloop.kg и 24.kg. В качестве компенсации они потребовали со всех ответчиков 60 млн сомов.

После публикации на сайте 24.kg, что издание «не имеет доказательств и не является автором расследования», истцы отказались от материальной части иска на 15 млн сомов к данному СМИ.

Источник: Азаттык