Азимбек Бекназаров: Нашим баям надо не самим стремиться к депутатству и президентству, а научиться отбирать и готовить для скачек лучших кыргызских сынов и дочерей, а самим за кулисами устраивать политическую игру!

Бишкек, "Саясат. kg". В посольстве КР в Малайзии 20 июня 2020 года состоялась встреча дипсотрудников посольства, руководителей кыргызстанской диаспоры в Малайзии, временно проживающих и обучающихся в этой стране соотечественников.

Мы взяли интервью об этой встрече у посла КР в Малайзии Азимбека Бекназарова.

— Азимбек Анаркулович, имеется информация относительно большой встречи в посольстве соотечественников в Малайзии. О чем шла речь на встрече?

— Это уже третья по счету встреча. На встрече в основном рассмотрены два вопроса. Первый — обращались наши соотечественники, которые временно проживают и учатся в Малайзии и вследствие пандемии коронавируса испытывают материальные затруднения и просят помощи. Было решено в этой связи создать комиссию, которая будет рассматривать, кто реально нуждается в помощи, чтобы было справедливое распределение помощи. 25 наших уже сограждан получили посильную помощь, в основном студенты. Второй серьезный вопрос — учебные заведения в Малайзии закрыты до конца года, и что будет дальше — тоже неизвестно. Мы обсудили с нашей молодежью, которая там обучается, посовещались, что будем делать дальше: возвращаться в Кыргызстан или оставаться там и ждать лучших дней. Так как неизвестно, что будет в конце года, мы приняли решение заказать один чартерный самолет с рейсом прямо в Бишкек. Даст Бог, до 30 июня около 100 наших студентов и других граждан мы в добром здравии, целыми и невредимыми отправим на родину. С этой целью мы организовываем мероприятия, консультируясь с Бишкеком.

— В период четырехмесячного карантина кто-нибудь из наших соотечественников в Малайзии подхватил коронавирус?

— Тьфу-тьфу, слава Аллаху, наши соотечественники не болеют, наше желание — отправить молодежь в добром здравии на родину, к родителям.

— Обратимся к Кыргызстану. Идет сильная подготовка к выборам. В последние дни очень активно обсуждают возможное объединение Чубака ажы и Адахана Мадумарова. Что будет, если эти двое объединятся?

— Мы вроде договаривались, что не будет вопросов и ответов, связанных с политикой. Кажется, вы «сталкиваете» меня с моими «ука». Это не выдумка людей, это упоминаемые вами политики демонстрируют свою опытность, организовывают информационные вбросы через личные сайты, журналистов, через агитаторов, например, чтобы присоединить к тому же Адахану Мадумарову разные партии, объединения, популярных известных персон, бросают вопрос, прикрываясь народом, от имени народа. А когда дело идет не так, как ожидалось, то Мадумаров как бы говорит, что он «к таким не присоединяется», прибавляя очки. Разумеется, обязательные предвыборные объединения, наличие грязных выборных технологий — это вполне закономерное явление, однако следовало бы объединяться соразмерно росту, мыслям, соответственно поговорке «ровня с ровней, кизяк — с мешком». Но, как говорится, лишь бы стать депутатом; объединяются атеист и молдо, бородатый и лысый, в чалме и без головного убора, западник и пророссиянин, левый с правым, в общем, пропагандируются представляющий из себя кашу альянсы, которые разводятся, не успев родиться.

Я не вижу объединений, обещающий в перспективе стать крепкой командой, альянсы, основанные на жизненном опыте, политической идее, партийной программе, национально-патриотичной крепкой позиции о завтрашнем дне государства и народа, его свободе, суверенности, богатстве, согласии, то есть всего того, что выступило бы ядром.

Теперь обратимся конкретно к Мадумарову и Чубаку ажы. Будь моя воля, я бы сразу сделал их обоих депутатами Жогорку Кенеша: Мадумарова — в оппозиционную фракцию, Чубака ажы — во фракцию власти. Тогда от них обоих была бы польза обществу, государству. В парламенте тоже очень необходим «бойцовый петух», который будет периодически будить наш состоящий, по выражению наших комиков, из «120 овец» парламент, правительство, которые служат одному человеку. Парламенту нужен также «молдоке», который будет призывать к азану.

Почему не в одной фракции? Чубака ажы я знаю с 2010 года с периода временной власти, как муфтия Кыргызстана, знаю, что все тяжёлые дни он работал с религиозными работниками, внёс большой вклад в нашу страну, большую помощь оказал нашему народу. Это благочестивый, нравственный, богобоязненный человек, который старается видеть в человеке не недостаток, а его хорошую сторону, призывающий общество, народ к терпению, вытяжке, прощению, справедливости. От этих людей будет больше пользы в том случае, когда они во власти, призывают власть к совести, справедливости, нежели когда они находятся среди оппозиционеров, которые односторонне критикуют власть, видят в людях только отрицательные стороны, зарабатывая тем самым очки.

Что касается Адахана Мадумарова, то знаю его хорошо уже 20 лет. Он прирожденный трибун, парламентарий. Почему? Потому что задача депутата приводить в чувство исполнительную власть, бесстрашно указывать на недостатки прямо в лицо как представитель народа. Для этого моему братишке Адахану хватает духа, ума, языка, свободы, остроты, опыта. И сейчас он открыто выбрал путь непримиримого «противника» президента Сооронбая Жээнбекова, концентрирует вокруг себя недовольных властью, ставя целью достичь победы с помощью их голосов, ведет соответствующие действия. Как опытный большой политик он выбрал правильно свой путь на выборах, зная, что другим путем победы ему не добьется. Его цель — получить голоса электората, недовольного властью действующего президента Сооронбая Жээнбекова. Это большой электорат, который включает всех бывших президентов, их близких, осуждённых за коррупцию, находящихся в бегах, недовольных лично Жээнбековыми, недовольных слабостью, несправедливостью власти, в общем, это достаточный электорат. С таким мастерством, ораторством неустанно высказывает все накопившиеся за 30 лет недостатки: семейное правление, семейная партия, парламент, правительство, хотя Жээнбеков стал президентом относительно недавно. Про бывших президентов, про собственный вклад в режим бакиевских времен, про собственное молчание во времена Атамбаева вспоминать не хочет, потому что ему особенно нужны помощь Бакиева и Атамбаева.

В плане жизненного опыта, человеческих качеств, поведения Мадумаров и Чубак ажы — разные люди. Если двое объединятся, то не смогут быть долго вместе. Чубак ажы со многих сторон как человек ближе к Сооронбаю Жээнбекову, нежели непримиримый «противник» действующего президента Мадумаров. Предположим, что они объединились и собрались вместе участвовать в осенних выборах. Я представляю их двоих перед народом как Батырова и губернатора Бектура Асанова на собрании в здании университета в Джалал-Абаде в мая 2010 года.

— Почему?

— Например, мой братишка Адахан во время предвыборной кампании в обязательном порядке привычно, с присущим ему ораторским талантом перечислит все плохие вещи, происходившие в стране за 30 лет и всё перевалит на одного Сооронбая Жээнбекова, а малую толику — на Временное правительство; начнет бросать Жээнбековых, его партию из ямы в воду и из воды обратно в яму. Представьте рядом с ним эти минуты Чубака ажы, который постоянно поминает Бога, призывает людей к нравственности, выдержанности, терпению, прощению, справедливости! Он ведь ажы, да?! Как это будет воспринято людьми, свято чтящих ислам, если ради получения голосов бездоказательно, безосновательно будут кого-то поливать грязью?

На выборах 1989 года депутатом от религиозного сообщества стал С. Камалов, который первым предложил на президентство кандидатуру Акаева от имени всех мусульман Кыргызстана. Этот человек внес большой вклад во включение в Конституцию исламских ценностей в 1993 году, отмечание как праздничных дней орозо и курбан айта. Он пытался создать в Кыргызстане религиозные партии, задавал Акаеву прямой вопрос, почему в Кыргызстане нельзя создавать религиозные партии. Однако Акаев отправился в Израиль, взял кредиты в западных европейских банках, предпочел не Камалова, а подобных Левитину, Бирштейну, ступив на отрицательный путь, и тогда все кыргызские мусульмане несколько раз бранили Камалова словами «это поддерживаемый тобой Акаев».

Если подобные Чубаку ажы известные образованные люди станут депутатами, это наша страна и общество только выиграют. Однако, как бы я ни хотел увидеть в парламенте рядовыми депутатами и Мадумарова, и Чубака ажы, победить на выборах «Бутун Кыргызстану» во главе с Адаханом по действующей избирательной системе Кыргызстана, утверждённого при его непосредственном участии, очень трудно. Ведь избиратели выбирают не человека, они выбирают партию. Такая избирательная система, приспособленная для того, чтобы депутатами становились «базаркомы», была введена, чтобы осенью 2007 года распустить парламент третьего созыва, не подчиняющийся семейной власти Бакиева, чтобы во второй раз не смогли стать депутатами десятки таких личностей, как Дооронбек Садырбаев, по таланту, свободе, остроте не уступающий Мадумарову, и чтобы вместо них депутатами пришли «базаркомы», по выражению самого Адахана.

Эту избирательную систему, с одной стороны, укрепили Жаныш Бакиев, Адахан иним, с другой стороны, Максим Бакиев, Медетбек Садыркулов с максимовскими друзьями-жидами. В такой избирательной системе виноват сам Адахан. Сооронбай Жээнбеков к этому не имеет никакого отношения. Наоборот, С. Жээнбеков вместе с нами не стал депутатом. Да, Атамбаев, а теперь Жээнбековы используют избирательную систему, которую внедрил и оставил Адахан укам. И как перед Богом будет оцениваться, зная, что он является одним из исторических архитекторов действующей избирательной системы, но переваливает вину на других? Как на это интересно ответит Чубак ажы? Короче, очень трудно стать депутатом подобным Адахану прирожденными парламентариям без изменения действующей избирательной системы!

— Почему вы говорите, что будет трудно преодолеть избирательный порог мадумаровскому «Бутун Кыргызстану?

— Адахан Мадумаров не командный политический игрок. Он хочет, чтобы ему пасовали и только он забивал гол. Такой политик никогда не дождется сильной команды. Даже включив в партию не 3-4 суперпопулярных людей, а десятки очень известных персон, не получить положительного результата. После того как в 1990 году не пропустили на президентство и свалили Масалиева, Казат Акматов, Ильгиз Айтматов, Толомуш Океев и другие известные персоны позвонили в Москву самому прославенному кыргызу Чынгызу Айтматову с предложением быстро приехать, чтобы его избрали президентом, но он ответил так: «Ай, Казат, вы думаете, что стоит стать президентом очень известному лицу, как жизнь народа и государства улучшится. Политика, управление государством — это другой вопрос, я к этому не готов, скажите депутатам, что пусть каждый занимается своим делом». Так ответил великий наш лидер. Позже он стал депутатом ЖК с акаевской партией, но не работал, ушёл.

Сегодня политики, которой так опасался Чыке, никто уже не боится. Такое же решение приняла еще одна известная личность — Сабырбек Жумабеков, который, придя депутатом в рядах первой партии мадумаровых «Ак жол», позже сдал свой мандат и ушел. Многие наши известные персоны, к сожалению, безмолвствуют как рыбы, слыша плохие слова, критику в партиях разных президентов. Пусть это будет советом для ушей известных персон. Чтобы стать политиком, депутатом, по крайней мере, надо иметь понятие о политике, государстве, народе, законе, обществе. Подумайте! В политике не заработаешь себе славы, но, вполне возможно, потеряешь авторитет, который зарабатывал на протяжении всей жизни! К сожалению, сейчас и наша политика, и наши политики как будто заразились коронавирусом! Хоть бы наш народ теперь не «заболел» на выборах.

— Говорят, что в парламент пройдут одни баи. Как нам привести в парламент не богачей, а таких, как вы хотите, свободных депутатов с сердцем, умеющих выступать, имеющих своё мнение?

— Только при изменении действующей избирательной системы, внедренной мадумаровыми, избиратели могут избирать прямым альтернативным путем своих депутатов! Сейчас же избираются по партийным спискам; выборы, депутаты привязаны к политической партии. Партийная система легка и удобна для того, чтобы депутатов отбирали президент и его приближенные.

Что касается баев: за формированием политических партий и через них — парламента тоже лежат большие деньги. Без денег не то что партию создать, попасть в список участвующих в выборах партии будет невозможно. Я всегда спрашиваю, где сейчас созданные на волне национально-патриотического подъема в начале 1990 «Асаба», «Эрк», КДК? Национал-патриотические силы смогут участвовать в выборах? Конечно, нет! Национал-патриотические личности никем не будут поддержаны: ни внутренними, ни внешними баями, спонсорами! Не включат и в партии! Зарубежные спонсоры дают деньги, чтобы отдать иностранцам наши месторождения, под предлогом прав человека уничтожить традиции, поддержать либеральную политику Запада, или на русификацию, или арабизацию или другой какой-либо зарубежный интерес!

Например, если какую-либо партию не поддерживают «фетовцы», «гюленовцы», «наш старший брат», «наш брат-сосед», беглые президенты и их премьер-министры, то откуда они находят такие деньги на предвыборную агитацию? «Бедняги» и «чистые», которые критикуют наших кыргызских баев?! Но наши собственные депутаты-«базаркомы», естественно, могут быть только в рядах президентской партии. И здесь давайте сравним, от кого больше вреда: от поющих зарубежную песню, проводящих их ценности, на зарубежные деньги приведшие Кыргызстан в действующее состояние под предлогом демократии, прав человека, гендерной политики, прав национальных меньшинств, гражданского общества с религиозными сектами, течениями, дааватовцами и т. п. или же так депутаты-«рыбы», «базаркомы», семейные партии, которые по итогам трех последних выборов кое-как стали депутатами с помощью приближенных президента?

Вред есть от обоих категорий, но сравнительно для кыргызов значительно больше вреда от тех, кто кормится от зарубежных доноров. Они разрушают ценности и традиции, которые сохраняли народ, нацию на протяжении веков. Кыргызстан в последние тридцать лет превратился в большую лабораторию по приведению экспериментальных реформ под видом либерализации кыргызов, потом снова «киргизизации», «партиялизации», интересов севера и юга, прав нацменьшинств, женщин, человека. Например, я ни в коем разе не желаю раскола кыргызов, уничтожения наших устоев, традиций через политические партии, получающие из-за границы деньги. Я считаю, что сравнительно меньше вреда от наших внутренних «базаркомов», что когда на долю народа выпадут тяжёлые дни, именно они хотя бы помогать своему роду-племени. Я, конечно, не имею в виду воров, «прихватизаторов», я говорю о тех, кто сколотил состояние своим трудом.

Во времена Атамбаева про Чубака ажы распространяли сплетни, что он «гюленовец», а недавно с несколькими друзьями в чалмах вместе с Адаханом ходят у привязи с жеребятами? Они что прибыли в Кыргызстан для того, чтобы попить молока или посмотреть на жеребят? Наверняка недаром это опубликовано в соцсетях! Возможно, это сделали специально, чтобы увидели все кыргызские мусульмане? У нас много мусульман, которые радуются, словно увидели Пророка, если видят бородатых в белой чалме и шароварах. Им и дела нет, что это коммерсанты или кто другой.

В общем, если мы, кыргызы, не будем бдительны, осмотрительны, всё закончится еще одним скандалом. Сейчас такое время, что спецслужбы должны работать круглосуточно. По-моему, пока не изменится избирательная система, в парламенте предпочтительнее сидеть подобным моему другу Камчыбеку Жолдошбаеву баям, «базаркомам», нежели людям в чалмах и «голубым». Однако жизнь доказала, что мы должны незамедлительно и пойти на реформу, разделяющую бизнес и политику. Например, в Соединённых штатах есть две сильные партии: республиканская и демократическая. Вы сможете сказать, кто владелец или лидер этих двух партий! В Штатах сменяются президенты, депутаты, но в политической гонке побеждают другие люди, а не действительные лидеры или хозяева партии! Почему? Потому что действительные владельцы этих партий — все американские богачи, они определяют, кто станет депутатом, кто президентом. Однако они не стремятся сами стать президентом или депутатом, потому что знают, что если придут в политику, то американская политика превратится в базар. Поэтому они отбирают лучших политиков для гонок, а сами находятся за кулисами. Отобранный скакун, когда наступит час, защитит их интерес.

Поэтому я думаю, что нашим баям следовало бы не стремиться самим стать депутатом или президентом, а отбирать лучших сынов и дочерей кыргызов, готовить их к скачкам, а сами стоять за кулисами и устраивать политическую игру. Вот этому надо научиться!»