Эльвира Сурабалдиева: Поражаюсь депутатам, которые не борются с анонимными звонками из ГКНБ, ГСБЭП, Генпрокуратуры

Парламентарий отметила, что Гюльшат Асылбаевой следовало бы бороться с фейками из экономической сферы, а не из интернета

Депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева на заседании парламента напомнила о том, что ее коллега Гюльшат Асылбаева - заместитель председателя комитета ЖК по экономической и фискальной политике.

- Данный законопроект касается социальной сферы, - сказала нардеп. - Гюльшат Асылбаева не хочет искать фейков из своей сферы. Я говорю об анонимных звонках из АКС ГКНБ, Финполиции, Генпрокуратуры. Поражаюсь депутатам, которые не борются с этими фейками. Я тоже проходила через это. Интересующимся могу показать документы. В таком государстве мы живем. ГКНБ вызывает к себе и заставляет извиняться людей. С реальными анонимами никто не борется, зато пристали к интернет-пользователям.

Гюльшат Асылбаева ответила коллеге.



- Спасибо, что напомнили о том, что я - экономист, - съязвила народная избранница. - В своей отрасли я разработала более 50 законопроектов, улучшающих положение предпринимателей. Мне за свою работу не стыдно. Любой депутат вправе вносить изменения в любой отрасли.

Напомним, у здания Жогорку Кенеша прошел мирный митинг против законопроекта о манипулировании информацией, инициатором которого выступила Гюльшат Асылбаева.

Источник: vesti.kg