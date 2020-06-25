Эльвира Сурабалдиева: Поражаюсь депутатам, которые не борются с анонимными звонками из ГКНБ, ГСБЭП, Генпрокуратуры

Парламентарий отметила, что Гюльшат Асылбаевой следовало бы бороться с фейками из экономической сферы, а не из интернета
Депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева на заседании парламента напомнила о том, что ее коллега Гюльшат Асылбаева - заместитель председателя комитета ЖК по экономической и фискальной политике.
- Данный законопроект касается социальной сферы, - сказала нардеп. - Гюльшат Асылбаева не хочет искать фейков из своей сферы. Я говорю об анонимных звонках из АКС ГКНБ, Финполиции, Генпрокуратуры. Поражаюсь депутатам, которые не борются с этими фейками. Я тоже проходила через это. Интересующимся могу показать документы. В таком государстве мы живем. ГКНБ вызывает к себе и заставляет извиняться людей. С реальными анонимами никто не борется, зато пристали к интернет-пользователям.
Гюльшат Асылбаева ответила коллеге.
- Спасибо, что напомнили о том, что я - экономист, - съязвила народная избранница. - В своей отрасли я разработала более 50 законопроектов, улучшающих положение предпринимателей. Мне за свою работу не стыдно. Любой депутат вправе вносить изменения в любой отрасли.
Напомним, у здания Жогорку Кенеша прошел мирный митинг против законопроекта о манипулировании информацией, инициатором которого выступила Гюльшат Асылбаева.
Источник: vesti.kg
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