Депутат ЖК Рысалиев: Сооронбай Жээнбеков — сегодняшний Манас для Кыргызстана

Парламентарий попросил главу государства дать команду на реконструкцию памятников

Депутат ЖК Зарылбек Рысалиев, обращаясь к Сооронбаю Жээнбекову, попросил его дать команду на реконструкцию национальных памятников. Об этом парламентарий заявил на заседании Жогорку Кенеша.

- Думая, что насущные проблемы решатся если не сегодня, так завтра, мы не заметили, как пролетело время, - сказал нардеп. - Я думаю об этом уже на протяжении 2-3 месяцев. Сегодня последний день нашего созыва, поэтому решил, что пришло время сообщить об этом. Ранее я говорил об этом экс-премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву. Но он, наверное, забыл. В этой связи хочу обратиться к президенту. Сооронбай Шарипович, хотел обратиться к вам напрямую, но, оказывается, люди, окружающие вас, не пускают к вам на прием уже как месяц. Сегодня вы для Кыргызстана как Манас.

Парламентарий напомнил, что малой родиной Манаса является Талас.

- С тех пор в «Манас ордо» не было никаких изменений, - отметил Рысалиев. - Манас - человек, объединивший нас. Посмотрите, в каком состоянии находятся памятники. Видимо, этот вопрос можете решить только вы. Должна же быть гордость.Во-вторых, у нас есть мемориал «Ата Бейит», где памятники не меняются со времен первого президента. В этом году было 10 лет с апрельской революции. Мы поставили там памятник. Если зайдешь в двухэтажный дом, хочется плакать. Какие мечты были у тех баатыров, которые сражались во имя нашего светлого будущего? Прошу вас дать команду, чтобы все памятники поскорее изменили. Желаю вам здоровья!

Источник: vesti.kg