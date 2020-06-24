Руслан Казакбаев: Минздрав подставил Сооронбая Жээнбекова и нанес урон имиджу КР

Экс-глава МИД считает, что кыргызской стороне не удалось поучаствовать в параде Победы в Москве из-за слабой работы правительства и «кадровой чехарды»
Министерство здравоохранения подставило президента Сооронбая Жээнбекова. Таким мнением с Vesti.kg поделился депутат Жогорку Кенеша, бывший министр иностранных дел Руслан Казакбаев.
По его словам, кыргызской стороне не удалось принять участие в параде Победы на Красной площади по причине слабой и неэффективной работы правительства.
- Очень жаль, что президент не смог почтить память наших отцов и дедов, которые погибли на фронте,- сказал Казакбаев. - Он принял правильное решение, [отказавшись участвовать в Параде — прим.ред], действуя по алгоритму. Этот факт подтвердил, что в правительстве происходит полный хаос и неразбериха. Минздрав подставил Жээнбекова и нанес урон имиджу Кыргызстана. В правительстве и в Минздраве творится кадровая чехарда.
Кроме того, парламентарий добавил, что необходимо провести расследование и выяснить, почему при сдаче ПЦР-теста в Бишкеке у сотрудников аппарата президента вышли отрицательные результаты на коронавирус, а по прибытии в Москву — положительные.
Между тем общественный деятель, бывший сотрудник МИД Адиль Турдукулов сказал в беседе с Vesti.kg, что произошедшая ситуация с отсутствием кыргызской делегации на параде Победы — показатель слабого уровня диагностики выявления коронавируса в Кыргызстане.
- То, что Кыргызстан не участвовал в параде Победы, вовсе не красит кыргызскую делегацию,- отметил Турдукулов. - Это показатель слабого уровня диагностики коронавируса в Кыргызстане. Их в должной мере не диагностировали перед вылетом в Москву. Неприятно, что мы узнали о заражении членов делегации от российских врачей, а не от наших.
Вместе с тем Турдукулов считает, что России следовало воздержаться от организации парада Победы в период пандемии.
Напомним, сегодня, 24 июня, стало известно, что президент Сооронбай Жээнбеков решил воздержаться от участия в параде Победы в Москве из-за подтвержденного коронавируса у двух его сопровождающих.
Глава государства по прибытии в Бишкек будет находиться в самоизоляции.
Источник: vesti.kg
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