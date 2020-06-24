В ГКНБ подтвердили, что Каныбеку Осмоналиеву в СИЗО вызвали скорую помощь

Чекисты уверяют, что сейчас состояние заключенного экс-депутата удовлетворительное
Накануне, 23 июня, подозреваемый Каныбек Осмоналиев пожаловался на ухудшение здоровья, в связи с чем была вызвана скорая медицинская помощь.
В настоящее время состояние Осмоналиева удовлетворительное. Он прошел необходимое медицинское обследование, по итогам которого назначено лечение. Осмоналиев также сдал ПЦР-анализ на COVID-19.
ГКНБ отмечает, что озвученная адвокатами экс-депутата информация о якобы массовом заражении сотрудников ГКНБ не соответствует действительности. Сотрудники органов национальной безопасности на постоянной основе проходят необходимые медицинские обследования, связанные с эпидемиологической ситуацией в стране.
Пресс-центр ГКНБ
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