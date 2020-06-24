Сооронбай Жээнбеков решил не участвовать в Параде на Красной площади из-за подтвержденного коронавируса у двух его сопровождающих

Пока неизвестно, будет ли президент КР находиться в самоизоляции
Президент Сооронбай Жээнбеков отказался принимать участие в Параде Победы, который проходит в Москве на Красной площади. Об этом Vesti.kg сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.
По ее словам, члены делегации и сопровождающие лица сдали тест на наличие коронавируса и выяснилось, что у двоих подтвержден COVID-19.
- Согласно алгоритму президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, члены делегации и сопровождающие лица по прилету в городе Москва сдали тест на коронавирус,- сказала Стамалиева. - У двоих сопровождающих лиц обнаружен положительный результат. В соответствии с дальнейшим алгоритмом президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Пока неизвестно, будет ли глава государства находиться в самоизоляции после прибытия в Бишкек.
Напомним, сегодня, 24 июня, президент Сооронбай Жээнбеков прибыл в Москву для участие в Параде Победы.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!