Сооронбай Жээнбеков решил не участвовать в Параде на Красной площади из-за подтвержденного коронавируса у двух его сопровождающих

Пока неизвестно, будет ли президент КР находиться в самоизоляции

Президент Сооронбай Жээнбеков отказался принимать участие в Параде Победы, который проходит в Москве на Красной площади. Об этом Vesti.kg сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

По ее словам, члены делегации и сопровождающие лица сдали тест на наличие коронавируса и выяснилось, что у двоих подтвержден COVID-19.

- Согласно алгоритму президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, члены делегации и сопровождающие лица по прилету в городе Москва сдали тест на коронавирус,- сказала Стамалиева. - У двоих сопровождающих лиц обнаружен положительный результат. В соответствии с дальнейшим алгоритмом президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Пока неизвестно, будет ли глава государства находиться в самоизоляции после прибытия в Бишкек.

Напомним, сегодня, 24 июня, президент Сооронбай Жээнбеков прибыл в Москву для участие в Параде Победы.

Источник: vesti.kg