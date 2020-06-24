Экс-спикер ЖК: Если депутаты принимают резонансные законы втихаря, они нелегитимны

Бывшие парламентарии раскритиковали нынешний созыв ЖК за проведение заседаний без трансляции для граждан и в отсутствии прессы

Депутатам не стоит принимать важные законопроекты в закрытом режиме - так у народа появится еще больше вопросов к парламенту. Таким мнением с Vesti.kg поделился экс-спикер Жогорку Кенеша Зайнидин Курманов.

- Если бы у нас в парламенте четко соблюдались процедуры чтений и регламент принятия законов, то сейчас бы граждане не возмущались, - отметил он. - Потому что нельзя перепрыгивать через этапы чтений. Хотя есть уточняющие законопроекты, которые не требуют больших обсуждений. Их можно принять сразу в трех чтениях. В некоторых странах такие поправки может принять даже профильный комитет без обсуждения палаты. Но самое главное в законопроекте - его обсуждение.

Зайнидин Карпекович добавил, что попытка депутатов улизнуть от открытых обсуждений и «втихаря» принять резонансные законы делает нормативные акты нелегитимными.

- Это все только усложнит ситуацию вокруг парламента, - полагает он. - Три чтения законов в парламенте придумали не зря - это время для депутатов, чтобы те удостоверились, что принимают верное решение. А если закон касается большого слоя населения, то обязательно должны быть и открытые парламентские слушания с привлечением членов правительства, а также гражданского общества. Иначе вся суть парламентаризма пропадает. Когда я был депутатом, мы боролись за то, чтобы законопроекты рассматривали по регламенту. А что делают нынешние народные избранники, мне неизвестно.

Поясним, из-за выявленных случаев коронавируса среди депутатов и сотрудников Жогорку Кенеша трансляций пленарного заседания парламента на этой и следующей неделе не будет. Журналистам также запретили посещать парламент.

Между тем сегодня на заседании палаты депутаты намерены рассмотреть 20 вопросов, а завтра 37. В повестку дня попали и такие резонансные законопроекты, как «О манипулировании информацией», который был раскритикован экспертами и гражданским сектором.

В свою очередь экс-депутат Феликс Кулов в разговоре с Vesti.kg отметил, что по регламенту Жогорку Кенеш может проводить закрытые заседания, но об этом граждан должны предупреждать заранее.

- А вообще, все вопросы должны обсуждаться открыто, и люди имеют право знать, о чем идет речь, - подчеркнул он. - В такой ситуации депутаты могли бы отложить свои каникулы до августа и продлить сессию на месяц, чтобы спокойно обсудить все законопроекты.

Феликс Шаршенбаевич полагает, что из-за ситуации с коронавирусом парламентские выборы можно перенести хотя бы на месяц.

- Кандидатам в парламент надо проводить агитацию и встречаться с избирателями, а как это сделать в условиях пандемии? - задался вопросом он. - К тому же в октябре граждане еще заняты полевыми работами и уборкой урожая, поэтому выборы можно провести и в ноябре. А что касается резонансных законопроектов, например, о манипулировании информацией или об НКО, так нынешнему созыву лучше их и вовсе оставить для новых депутатов.

Источник: vesti.kg