Экс-спикер ЖК: Если депутаты принимают резонансные законы втихаря, они нелегитимны

Бывшие парламентарии раскритиковали нынешний созыв ЖК за проведение заседаний без трансляции для граждан и в отсутствии прессы
Депутатам не стоит принимать важные законопроекты в закрытом режиме - так у народа появится еще больше вопросов к парламенту. Таким мнением с Vesti.kg поделился экс-спикер Жогорку Кенеша Зайнидин Курманов.
- Если бы у нас в парламенте четко соблюдались процедуры чтений и регламент принятия законов, то сейчас бы граждане не возмущались, - отметил он. - Потому что нельзя перепрыгивать через этапы чтений. Хотя есть уточняющие законопроекты, которые не требуют больших обсуждений. Их можно принять сразу в трех чтениях. В некоторых странах такие поправки может принять даже профильный комитет без обсуждения палаты. Но самое главное в законопроекте - его обсуждение.
Зайнидин Карпекович добавил, что попытка депутатов улизнуть от открытых обсуждений и «втихаря» принять резонансные законы делает нормативные акты нелегитимными.
- Это все только усложнит ситуацию вокруг парламента, - полагает он. - Три чтения законов в парламенте придумали не зря - это время для депутатов, чтобы те удостоверились, что принимают верное решение. А если закон касается большого слоя населения, то обязательно должны быть и открытые парламентские слушания с привлечением членов правительства, а также гражданского общества. Иначе вся суть парламентаризма пропадает. Когда я был депутатом, мы боролись за то, чтобы законопроекты рассматривали по регламенту. А что делают нынешние народные избранники, мне неизвестно.
Поясним, из-за выявленных случаев коронавируса среди депутатов и сотрудников Жогорку Кенеша трансляций пленарного заседания парламента на этой и следующей неделе не будет. Журналистам также запретили посещать парламент.
Между тем сегодня на заседании палаты депутаты намерены рассмотреть 20 вопросов, а завтра 37. В повестку дня попали и такие резонансные законопроекты, как «О манипулировании информацией», который был раскритикован экспертами и гражданским сектором.
В свою очередь экс-депутат Феликс Кулов в разговоре с Vesti.kg отметил, что по регламенту Жогорку Кенеш может проводить закрытые заседания, но об этом граждан должны предупреждать заранее.
- А вообще, все вопросы должны обсуждаться открыто, и люди имеют право знать, о чем идет речь, - подчеркнул он. - В такой ситуации депутаты могли бы отложить свои каникулы до августа и продлить сессию на месяц, чтобы спокойно обсудить все законопроекты.
Феликс Шаршенбаевич полагает, что из-за ситуации с коронавирусом парламентские выборы можно перенести хотя бы на месяц.
- Кандидатам в парламент надо проводить агитацию и встречаться с избирателями, а как это сделать в условиях пандемии? - задался вопросом он. - К тому же в октябре граждане еще заняты полевыми работами и уборкой урожая, поэтому выборы можно провести и в ноябре. А что касается резонансных законопроектов, например, о манипулировании информацией или об НКО, так нынешнему созыву лучше их и вовсе оставить для новых депутатов.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!