Адвокаты Каныбека Осмоналиева: Есть вероятность массового заражения сотрудников ГКНБ

Резко ухудшилось состояние здоровья заключенного экс-депутата
Ухудшилось состояние здоровья бывшего депутата Жогорку Кенеша Каныбека Осмоналиева, содержащегося в СИЗО ГКНБ.
Накануне, 23 июня, Осмоналиеву вызвали скорую помощь. По словам адвокатов, бывший парламентарий незадолго до этого пожаловался на ухудшение здоровья - у него повысилась температура, появились головные боли и кашель, возникли острые боли в сердце, тошнота, рвота. При этом, учитывая его возраст, ситуация с его здоровьем остается сложной.
По неофициальным данным, схожие симптомы были выявлены у следователей и других сотрудников ГКНБ, которые в данное время находятся на больничном и сдают ПЦР-анализы на COVID-19. Принимая во внимание, что COVID-19 передается воздушно-капельным, воздушно-пылевым, контактно-бытовым путями, есть вероятность массового заражения как сотрудников СИЗО ГКНБ, так и прочих сотрудников ГКНБ.
Независимые врачи считают, что инфекционный вирус COVID-19 дает осложнения на сердце, и поскольку Каныбеку Осмоналиеву неоднократно делали операцию, такое состояние здоровья может привести к инсульту, инфаркту или другим неожиданным последствиям.
В настоящее время Каныбек Осмоналиев по-прежнему пребывает в тяжелом состоянии, с очень высокой температурой. В этой связи его адвокаты считают необходимым принять незамедлительные меры по экстренной доставке его для госпитализации в больницу и провести отбор всех необходимых анализов, в том числе и на COVID-19. По их результатам назначить соответствующее лечение с соблюдением санитарно-гигиенических мероприятий, что не представляется возможным в условиях содержания под стражей в СИЗО ГКНБ.
Адвокаты Осомналиева и его родственники в очередной раз призывают руководство ГКНБ и Генеральной прокуратуры положительно рассмотреть вопрос об изменении ему меры пресечения на несвязанную с лишением свободы, в целях обеспечения равного доступа к медицинской помощи, а главное оказания такой помощи.
Источник: vesti.kg
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