Судья озвучил список имущества Алмазбека Атамбаева, подлежащее конфискации по решению суда

Первомайский районный суд Бишкека 23 вынес приговор в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева по делу незаконного освобождения так называемого «вора в законе» Азиза Батукаева.

Судья Эмилбека Каипов признал виновным Атамбаева в организации коррупции и приговорил его к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с лишением госнаград и конфискацией имущества.

Судья во время оглашения приговора озвучил каких государственных наград лишается Атамбаев и какое имущество подлежит конфискации.

Государственные награды:

Орден «Манаса» II степени. Алмазбек Атамбаев награжден им указом президента 30 ноября 2011 года;

Орден «Данакер». Алмазбек Атамбаев награжден им 27 ноября 2017 года;

Медаль «Данк». Награжден 22 апреля 1999 года;

Именные часы. Подарены 29 ноября 2011 года.

Список имущества, подлежащее конфискации:

«Тойота Ленд Крузер», 2000 года выпуска;

«Митсубиси Паджеро», 1997 года выпуска;

«Тойота Ленд Крузер», 1998 года выпуска;

МАН, 1993 года выпуска;

BMW X-53, 2011 года выпуска;

Земельный участок селе Кой-Таш Аламединского района;

1 земельный участок в курортной зоне в Иссык-Кульском районе;

Пастбище в селе Арашан Аламединского района;

Земельный участок в селе Арашан Аламединского района;

Многолетние насаждения в селе Кой-Таш;

Земельный участок в селе Кой-Таш;

Оздоровительный центр в селе Кой-Таш;

Жилой дом в селе Арашан;

Многолетние насаждения в селе Арашан;

Многолетние насаждения в селе Арашан;

ОАО «Медиа Форум»;

Земельный участок в Бишкеке;

Земельный участок в Бишкеке по 7-Апреля;

Нежилое помещение в Бишкеке 7-Апреля;

Научно-производственная фирма «Форум»;

Незавершенный объект в Чолпон-Ате;

Незавершенный объект на Иссык-Куле;

Земельные участки Иссык-Куль;

ОсОО «Апрель ТВ»;

ОсОО «Апрель»;

ОсОО «Канал Ди»;

Ассоциация предприятий «Кыргызавтомаш»;

Акции, банковские ячейки, расчетные счета в следующих коммерческих банках:

«Кыргызкоммерцбанк»;

«Коммерческий банк Кыргызстан»;

«Оптима банк»;

«Кыргызский Швейцарский банк»

«Капитал банк»

«Аман банк»;

«АКБ Толубай»;

«РСК Банк»

Demir Bank;

«БТА банк»;

«Доскредо банк»;

«Экоисламик банк»;

«Евразийский сберегательный банк»;

«Банк Азии»;

«Бакай банк»;

«Халык банк»;

«Национальный банк Пакистана»;

«Кыргызский инвестиционный банк»;

«Финанс Кредит банк»;

«Росинбанк»;

«Бай Тушум»;

«Финка банк»;

«Чанг ан банк»;

«Компаньон».

Источник: svodka.akipress.org