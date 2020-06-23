Судья озвучил список имущества Алмазбека Атамбаева, подлежащее конфискации по решению суда

Первомайский районный суд Бишкека 23 вынес приговор в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева по делу незаконного освобождения так называемого «вора в законе» Азиза Батукаева.
Судья Эмилбека Каипов признал виновным Атамбаева в организации коррупции и приговорил его к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с лишением госнаград и конфискацией имущества.
Судья во время оглашения приговора озвучил каких государственных наград лишается Атамбаев и какое имущество подлежит конфискации.
Государственные награды:
- Орден «Манаса» II степени. Алмазбек Атамбаев награжден им указом президента 30 ноября 2011 года;
- Орден «Данакер». Алмазбек Атамбаев награжден им 27 ноября 2017 года;
- Медаль «Данк». Награжден 22 апреля 1999 года;
- Именные часы. Подарены 29 ноября 2011 года.
Список имущества, подлежащее конфискации:
- «Тойота Ленд Крузер», 2000 года выпуска;
- «Митсубиси Паджеро», 1997 года выпуска;
- «Тойота Ленд Крузер», 1998 года выпуска;
- МАН, 1993 года выпуска;
- BMW X-53, 2011 года выпуска;
- Земельный участок селе Кой-Таш Аламединского района;
- 1 земельный участок в курортной зоне в Иссык-Кульском районе;
- Пастбище в селе Арашан Аламединского района;
- Земельный участок в селе Арашан Аламединского района;
- Многолетние насаждения в селе Кой-Таш;
- Земельный участок в селе Кой-Таш;
- Оздоровительный центр в селе Кой-Таш;
- Жилой дом в селе Арашан;
- Многолетние насаждения в селе Арашан;
- Многолетние насаждения в селе Арашан;
- ОАО «Медиа Форум»;
- Земельный участок в Бишкеке;
- Земельный участок в Бишкеке по 7-Апреля;
- Нежилое помещение в Бишкеке 7-Апреля;
- Научно-производственная фирма «Форум»;
- Незавершенный объект в Чолпон-Ате;
- Незавершенный объект на Иссык-Куле;
- Земельные участки Иссык-Куль;
- ОсОО «Апрель ТВ»;
- ОсОО «Апрель»;
- ОсОО «Канал Ди»;
- Ассоциация предприятий «Кыргызавтомаш»;
Акции, банковские ячейки, расчетные счета в следующих коммерческих банках:
- «Кыргызкоммерцбанк»;
- «Коммерческий банк Кыргызстан»;
- «Оптима банк»;
- «Кыргызский Швейцарский банк»
- «Капитал банк»
- «Аман банк»;
- «АКБ Толубай»;
- «РСК Банк»
- Demir Bank;
- «БТА банк»;
- «Доскредо банк»;
- «Экоисламик банк»;
- «Евразийский сберегательный банк»;
- «Банк Азии»;
- «Бакай банк»;
- «Халык банк»;
- «Национальный банк Пакистана»;
- «Кыргызский инвестиционный банк»;
- «Финанс Кредит банк»;
- «Росинбанк»;
- «Бай Тушум»;
- «Финка банк»;
- «Чанг ан банк»;
- «Компаньон».
Источник: svodka.akipress.org
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