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Судья озвучил список имущества Алмазбека Атамбаева, подлежащее конфискации по решению суда

Первомайский районный суд Бишкека 23 вынес приговор в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева по делу незаконного освобождения так называемого «вора в законе» Азиза Батукаева.

Судья Эмилбека Каипов признал виновным Атамбаева в организации коррупции и приговорил его к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с лишением госнаград и конфискацией имущества.

Судья во время оглашения приговора озвучил каких государственных наград лишается Атамбаев и какое имущество подлежит конфискации.

Государственные награды:

  • Орден «Манаса» II степени. Алмазбек Атамбаев награжден им указом президента 30 ноября 2011 года;
  • Орден «Данакер». Алмазбек Атамбаев награжден им 27 ноября 2017 года;
  • Медаль «Данк». Награжден 22 апреля 1999 года;
  • Именные часы. Подарены 29 ноября 2011 года.

Список имущества, подлежащее конфискации:

  • «Тойота Ленд Крузер», 2000 года выпуска;
  • «Митсубиси Паджеро», 1997 года выпуска;
  • «Тойота Ленд Крузер», 1998 года выпуска;
  • МАН, 1993 года выпуска;
  • BMW X-53, 2011 года выпуска;
  • Земельный участок селе Кой-Таш Аламединского района;
  • 1 земельный участок в курортной зоне в Иссык-Кульском районе;
  • Пастбище в селе Арашан Аламединского района;
  • Земельный участок в селе Арашан Аламединского района;
  • Многолетние насаждения в селе Кой-Таш;
  • Земельный участок в селе Кой-Таш;
  • Оздоровительный центр в селе Кой-Таш;
  • Жилой дом в селе Арашан;
  • Многолетние насаждения в селе Арашан;
  • Многолетние насаждения в селе Арашан;
  • ОАО «Медиа Форум»;
  • Земельный участок в Бишкеке;
  • Земельный участок в Бишкеке по 7-Апреля;
  • Нежилое помещение в Бишкеке 7-Апреля;
  • Научно-производственная фирма «Форум»;
  • Незавершенный объект в Чолпон-Ате;
  • Незавершенный объект на Иссык-Куле;
  • Земельные участки Иссык-Куль;
  • ОсОО «Апрель ТВ»;
  • ОсОО «Апрель»;
  • ОсОО «Канал Ди»;
  • Ассоциация предприятий «Кыргызавтомаш»;

Акции, банковские ячейки, расчетные счета в следующих коммерческих банках:

  • «Кыргызкоммерцбанк»;
  • «Коммерческий банк Кыргызстан»;
  • «Оптима банк»;
  • «Кыргызский Швейцарский банк»
  • «Капитал банк»
  • «Аман банк»;
  • «АКБ Толубай»;
  • «РСК Банк»
  • Demir Bank;
  • «БТА банк»;
  • «Доскредо банк»;
  • «Экоисламик банк»;
  • «Евразийский сберегательный банк»;
  • «Банк Азии»;
  • «Бакай банк»;
  • «Халык банк»;
  • «Национальный банк Пакистана»;
  • «Кыргызский инвестиционный банк»;
  • «Финанс Кредит банк»;
  • «Росинбанк»;
  • «Бай Тушум»;
  • «Финка банк»;
  • «Чанг ан банк»;
  • «Компаньон».

Источник: svodka.akipress.org

           

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