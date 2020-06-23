Анвар Артыков: Я знаю Атамбаева. Он не замешан в освобождении Батукаева

Приговор Первомайского районного суда в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева вынесен незаслуженно.

Таким мнением с Vesti.kg поделился депутат Жогорку Кенеша Анвар Артыков.

По его словам, он лично знает Атамбаева и уверен, что дело по освобождению​ кримавторитета Азиза Батукаева носит политический характер.​

- Это абсолютно несправедливое решение суда, - сказал Артыков. - То, что они признали виновным, еще не означает, что они доказали его вину. Это политически мотивированное решение. Я знаю Атамбаева, и он не способен брать деньги от криминальных людей.

Его позицию поддерживает депутат от фракции СДПК Асель Кодуранова, которая сказала в беседе с Vesti.kg, что она не согласна с вердиктом Первомайского райсуда.

- Вины Атамбаева в том, что освободили Батукаева, нет, - утверждает Кодуранова. - Батукаева отпустили в обмен на возврат Жаныша Бакиева. На очной ставке Шамиль Атаханов заявил, что у них не было коррупционной составляющей.​

Между тем лидер партии СДПК Сагынбек Абдрахманов, наоборот, полностью согласен с вердиктом суда.​

- Я думаю, суд вынес правильное решение, - заявил Vesti.kg он. - Атамбаев на всю страну заявлял, что он реформировал судебную систему. В итоге все стали свидетелями его поступков. Здесь все произошло наглядно — Батукаев вышел из тюрьмы благодаря в том числе Атамбаеву. Перед законом все должны быть равны.

Напомним, Первомайский райсуд сегодня, 23 июня, признал виновным и приговорил к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы Алмазбека Атамбаева. Приговор на заседании по делу кримавторитета Азиза Батукаева вынес председательствующий Эмилбек Каипов.

Источник: vesti.kg