Власть не пытается отмыть деньги и увеличить статистику COVID-19, – вице-премьер-министр

По словам чиновницы, информация является ложной.
Вице-премьер-министр Аида Исмаилова прокомментировала информацию о том, что родственникам умерших не от коронавируса предлагают деньги, чтобы зарегистрировать смерть как от COVID-19.
По словам чиновницы, информация является ложной.
«Такого нет. И вся информация, что власть якобы пытается отмыть деньги, увеличить статистику COVID-19 не соответствует действительности. Это ложь. Поэтому просим всех сообщать нам о такой информации, чтобы пристально изучить и расследовать распространение ложной информации», – сказала Исмаилова.
Источник: reporter.kg
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