Шамиль Асымбеков покинул должность главы Госпредприятия «Кыргыз почтасы»

По ее данным, Асымбеков написал заявление об уходе на прошлой неделе, проработав на посту полгода. Причину увольнения в ГРС сообщать не стали.

Глава Государственного предприятия «Кыргыз почтасы» Шамиль Асымбеков покинул занимаемую должность. Информацию Reporter.kg подтвердили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, Асымбеков написал заявление об уходе на прошлой неделе, проработав на посту полгода. Причину увольнения в ГРС сообщать не стали.

Напомним, Шамиль Асымбеков ранее работал в Аппарате правительства. В мае 2019 года после скандала с «КТ Мобайл», когда генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов заявил об угрозах от свояка Мухаммедкалыя Абылгазиева Иманкадыра Рысалиева, Асымбеков покинул свою должность.



Источник: reporter.kg