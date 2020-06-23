Шамиль Асымбеков покинул должность главы Госпредприятия «Кыргыз почтасы»

По ее данным, Асымбеков написал заявление об уходе на прошлой неделе, проработав на посту полгода. Причину увольнения в ГРС сообщать не стали.
Глава Государственного предприятия «Кыргыз почтасы» Шамиль Асымбеков покинул занимаемую должность. Информацию Reporter.kg подтвердили в пресс-службе ГРС.
По ее данным, Асымбеков написал заявление об уходе на прошлой неделе, проработав на посту полгода. Причину увольнения в ГРС сообщать не стали.
Напомним, Шамиль Асымбеков ранее работал в Аппарате правительства. В мае 2019 года после скандала с «КТ Мобайл», когда генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов заявил об угрозах от свояка Мухаммедкалыя Абылгазиева Иманкадыра Рысалиева, Асымбеков покинул свою должность.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!