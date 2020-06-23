Экс-генпрокурора Индиру Джолдубаеву оштрафовали на 5 млн сомов

Бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и 2 месяцам тюрьмы с конфискацией имущества
Суд Первомайского районного суда сегодня, 23 июня, вынес приговор в отношении бывшего генерального прокурора Индиры Джолдубаевой по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Судья Эмильбек Каипов признал ее виновной по ст.304 (коррупция) Уголовного кодекса КР (в старой редакции) и оштрафовал на 5 млн сомов с лишением классных чинов и званий.
Также признаны виновными:
– экс-советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Назначение наказание считать отбытым и освободить из-под стражи в зале суда.
– Врач Абдухалим Раимжанов признан виновным по ст.348 без назначения наказания в связи с истечением срока давности.
Бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и 2 месяцам тюрьмы с конфискацией имущества
Напомним, что по делу Батукаева проходят 19 человек, среди которых бывший президент Алмазбек Атамбаев. Его обвиняют в коррупции при незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева (статьи 43 ч.2 и 319 ч.2 УК Кыргызской Республики). Экс-президент также проходит обвиняемым по ряду других тяжких преступлений, в том числе ему инкриминируют организацию массовых беспорядков, убийство, захват заложников и незаконное обогащение. На имущество экс-главы государства наложен арест.
Источник: reporter.kg
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