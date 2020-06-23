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Глава аппарата мэрии: Бишкек надо закрыть хотя бы на неделю, если ситуация не изменится

Балбак Тулобаев отметил, что в кулуарах уже обсуждается этот сценарий

Если к середине июля в Бишкеке не будет спада количества инфицированных коронавирусом, то город необходимо будет закрыть. Таким мнением с Vesti.kg поделился руководитель аппарата мэрии столицы Балбак Тулобаев.

- Мы каждый день видим, что количество зараженных растет, пора порвать эту цепочку, - сказал он. - Данные говорят, что мы только приблизились к пику распространения COVID-19. После 10 июля должен начаться спад. Если этого не произойдет, то нужно наглухо закрыть город. Хотя бы на неделю. Тогда нам станет легче.

Вместе с тем Балбак Зарлыкович подчеркнул, что это лишь его личное мнение.

- Однако в кулуарах мэрии этот вопрос обсуждается, - добавил он.

Источник: vesti.kg

           

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