Депутат Маматалиев считает, что нужно закрыть вопрос о Матраимовых, поскольку депкомиссия вынесла заключение

Парламентарий верит, что его коллеги не могли вынести решение в чьих-либо интересах

Депутат ЖК Марлен Маматалиев не сомневается в заключении, вынесенном депутатской комиссией по изучению обстоятельств убийства бизнесмена Айеркена Саймаити. Об этом парламентарий сообщил в интервью газете Багыт.kg.

«Не верю информации, предоставленной депутатской комиссией, но далек от того, чтобы сказать, что сомневаюсь в данном заключении, поскольку в парламентскую комиссию вошли принципиальные люди, — отметил Маматалиев. — Верю в то, что они не могли вынести решение в чьих-либо интересах. Вместе с тем верю словам главы Нацбанка.

Я состою в комитете ЖК по бюджету и финансам. Когда поднимался этот вопрос, я знал, что данные средства не относятся к бюджету. Но застрял в раздумьях, услышав различные мнения - поступили ли данные средства от контрабанды или же эти деньги принадлежат сотрудникам. Теперь же я узнал правду по всем вопросам, стоявшим под сомнением», - сказал он.

Вместе с тем парламентарий дал оценку журналистскому расследованию «Азаттык», которая положило начало скандалу, связанному с незаконным вывозом миллионов из страны.

«Вообще, будь это журналисты «Азаттыка» или же другого издания, у нас есть свобода слова, закрепленная в Конституции, — напомнил Маматалиев. — Каждый дает различную информацию, которую понимает по-своему. Несмотря на то, что расследование «Азаттыка» шокировало общественность, если хорошенько вспомнить, то там четко не говорилось о том, что средства вывезли именно Матраимовы. Точнее, чаще произносилось слово «возможно». Но, пользуясь случаем, эти средства культурно приписали Матраимовым. Соответственно, все те, кто увидел данное расследование, подумали, что 700 млн долларов вывезли Матраимовы».

Нардеп убежден, что в этом вопросе пора поставить точку.

«Во время предоставления отчета парламентской комиссии я просил соответствующих людей уточнить, связаны ли Матраимовы с вывозом денежных средств, — поведал он. — Получил ответ от представителей Финполиции и Нацбанка о том, что Матраимовы непричастны к этому. На мой взгляд, нужно закрыть данный вопрос заключением, предоставленным парламентской комиссией».

Напомним, на днях депутатская комиссия, созданная для изучения обстоятельств убийства бизнесмена Айеркена Саймайити, вынесла заключение о том, что бывший замглавы ГТС Раимбек Матраимов и его близкие непричастны к вывозу 700 млн долларов из Кыргызстана.

Источник: vesti.kg