Сегодня члены правительства оплатят штраф за отсутствие масок во время проводов Абылгазиева

28 чиновников и сотрудников аппарата кабмина должны выплатить по три тысячи сомов

Сегодня члены правительства и некоторые сотрудники его аппарата оплатят штраф за несоблюдение санитарных норм во время передачи полномочий новому премьер-министру Кубатбеку Боронову. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе кабмина.

- Предписание от Санэпиднадзора было получено в пятницу вечером, - уточнили в правительстве. - На членов кабинета министров наложили штраф в размере 3 тысяч сомов, который все оплатят сегодня. Всего будут оштрафованы 28 человек, в том числе премьер-министр, вице-премьеры, их помощники и руководители отделов.

Напомним, ране Vesti.kg передавали, что кыргызстанцев возмутило коллективное фото у здания правительства, на котором члены кабмина и сотрудники аппарата во время проводов ушедшего в отставку Мухаммедкалыя Абылгазиева не соблюдали социальную дистанцию и были без масок.

Источник: vesti.kg