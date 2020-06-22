Сегодня члены правительства оплатят штраф за отсутствие масок во время проводов Абылгазиева

28 чиновников и сотрудников аппарата кабмина должны выплатить по три тысячи сомов
Сегодня члены правительства и некоторые сотрудники его аппарата оплатят штраф за несоблюдение санитарных норм во время передачи полномочий новому премьер-министру Кубатбеку Боронову. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе кабмина.
- Предписание от Санэпиднадзора было получено в пятницу вечером, - уточнили в правительстве. - На членов кабинета министров наложили штраф в размере 3 тысяч сомов, который все оплатят сегодня. Всего будут оштрафованы 28 человек, в том числе премьер-министр, вице-премьеры, их помощники и руководители отделов.
Напомним, ране Vesti.kg передавали, что кыргызстанцев возмутило коллективное фото у здания правительства, на котором члены кабмина и сотрудники аппарата во время проводов ушедшего в отставку Мухаммедкалыя Абылгазиева не соблюдали социальную дистанцию и были без масок.
Источник: vesti.kg
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