В КР депутатские полномочия теперь можно совмещать с должностью руководителя учреждения образования и здравоохранения

Как отмечается, целью документа является приведение в соответствие с нормами Закона КР «О местном самоуправлении
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О статусе депутатов местных кенешей». Закон принят Жогорку Кенешем 21 мая 2020 года, сообщает пресс-служба главы государства.
Как отмечается, целью документа является приведение в соответствие с нормами Закона КР «О местном самоуправлении».
Принятым законом вносится изменение, согласно которому депутатские полномочия можно будет совмещать с должностью руководителя государственного или муниципального учреждения образования и здравоохранения.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Источник: Элгезит
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