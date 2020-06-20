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В КР депутатские полномочия теперь можно совмещать с должностью руководителя учреждения образования и здравоохранения

Как отмечается, целью документа является приведение в соответствие с нормами Закона КР «О местном самоуправлении

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О статусе депутатов местных кенешей». Закон принят Жогорку Кенешем 21 мая 2020 года, сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается, целью документа является приведение в соответствие с нормами Закона КР «О местном самоуправлении».

Принятым законом вносится изменение, согласно которому депутатские полномочия можно будет совмещать с должностью руководителя государственного или муниципального учреждения образования и здравоохранения.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Источник: Элгезит

           

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