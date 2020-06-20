Икрамжан Илмиянов попал под амнистию

Ему сократили срок наказания с семи до пяти с половиной лет
Бишкекский городской суд применил амнистию к бывшему советнику президента Икрамжану Илмиянову и смягчил ему приговор. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на его адвоката Кубанычбека Ташбалтаева.
«Ему снижен срок наказания с 7 до 5,5 лет лишения свободы, - сказал юрист. - В остальной части решение первой инстанции оставлено в силе».
После получения приговора он намерен обжаловать его в Верховном суде.
В ноябре 2019 года Икрамжана Илмиянова заподозрили в получении 150 тыс. долларов от ОсОО «Дизель комплект» в качестве «спонсорской помощи» во время президентских выборов в 2017 году. Ему предъявили обвинение по статье 166 «Мошенничество» УК КР.
20 октября 2019 года его задержали в Москве и доставили на родину. Суд признал Илмиянова виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы.
Источник: vesti.kg
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