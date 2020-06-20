Камиль Рузиев: Я возмущен решением Иссык-Кульского областного суда

Задержание правозащитника признали законным

Иссык-Кульский областной суд изменил меру пресечения в отношении Камиля Рузиева на подписку о невыезде. Об этом Vesti.kg сообщил он сам.

По словам правозащитника, он возмущен решением суда, поскольку защита доказала незаконность его задержания. Вердикт суда обжалованию не подлежит.

- Суд оставил в силе решение о законности моего задержания, - сказал Рузиев. - Однако изменил меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Я возмущен этим решением. Все вплоть до президента говорят о судебной реформе, но на практике все решается в сговоре. Нет верховенства права и закона.

Напомним, в конце мая в Караколе сотрудники ГКНБ задержали руководителя ОО «Вентус», правозащитника Камиля Рузиева. Ряд активистов и пользователей соцсетей заявлял, что задержание правозащитника связано с его деятельностью.

Источник: vesti.kg