Камиль Рузиев: Я возмущен решением Иссык-Кульского областного суда

Задержание правозащитника признали законным
Иссык-Кульский областной суд изменил меру пресечения в отношении Камиля Рузиева на подписку о невыезде. Об этом Vesti.kg сообщил он сам.
По словам правозащитника, он возмущен решением суда, поскольку защита доказала незаконность его задержания. Вердикт суда обжалованию не подлежит.
- Суд оставил в силе решение о законности моего задержания, - сказал Рузиев. - Однако изменил меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Я возмущен этим решением. Все вплоть до президента говорят о судебной реформе, но на практике все решается в сговоре. Нет верховенства права и закона.
Напомним, в конце мая в Караколе сотрудники ГКНБ задержали руководителя ОО «Вентус», правозащитника Камиля Рузиева. Ряд активистов и пользователей соцсетей заявлял, что задержание правозащитника связано с его деятельностью.
Источник: vesti.kg
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