На депутата Евгению Строкову подали в суд

Правозащитница Эркина Убышева требует от парламентария миллион сомов за оскорбление чести и достоинства

Правозащитница Эркина Убышева подала в суд на депутата ЖК Евгению Строкову. Об этом Vesti.kg рассказала она сама.

- Ранее мы нашли в биографии Строковой пункт о том, что она с 2003 по 2007 год работала по проекту «Многоязычное образование» в Ассоциации центров поддержки гражданского общества, - напомнила Убышева. - Но в те годы я возглавляла АЦПГО, и Евгения Григорьевна у меня не работала даже наемным консультантом. После того как я обнародовала эту информацию, депутат дала журналистам комментарий о том, что я, видимо, плохо работала и не помню своих сотрудников. Подобные вещи портят мою рабочую репутацию, поэтому я и подала в суд иск о защите своей чести и достоинства.

Правозащитница отметила, что в исковом требовании просит миллион сомов в качестве компенсации морального ущерба.

- А ведь Строкова могла бы просто признать свои ошибки и сказать, что не работала там, - сказала она. - Депутат заявила, что у нее есть сертификат, и она может подтвердить свои слова. Но в те годы наша организация каждый день проводила по несколько тренингов и выдавала всем сертификаты. Я, например, участвую в группе «Открытый парламент», но это ведь не означает, что я работаю в Жогорку Кенеше.

Напомним, накануне Vesti.kg передавало, что депутата Евгению Строкову заподозрили в подделке одного из пунктов своей трудовой биографии. Свои подозрения на Facebook высказала директор ассоциации «Smart Жаран» Эркина Убышева.

Депутат Евгения Строкова в свою очередь заявила, что может показать сертификаты, подтверждающие ее участие в проекте «Многоязычное образование» CIMERA от Ассоциации центров поддержки гражданского общества в 2003-2007 годах.

Источник: vesti.kg