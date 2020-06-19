«Республика» и «Замандаш». Будет ли объединение?

К нам обращаются представители различных партий, переговоры идут, мы обмениваемся мнениями.

Политический сезон в Кыргызстане набирает обороты, ведь уже через несколько месяцев станет известно, кто займет депутатское кресло в Жогорку Кенеше. Отметим, что уже несколько самостоятельных партий объявили о слиянии, чтобы участвовать в гонке за мандатами.

Несколько дней в интернет-сегменте обсуждают возможное слияние партий «Республика», которую возглавляет Мирлан Жээнчороев и «Замандаш», лидером которого является Жениш Молдокматов.

Однако в комментарии Reporter.kg депутат «Республики – Ата Журт» Руслан Казакбаев сообщил, что пока «Республика» самостоятельно готовится к парламентским выборам и информация об объединении с «Замандашем» не соответствует действительности, однако нардеп добавил, что переговоры все-таки идут.

«К нам обращаются представители различных партий, переговоры идут, мы обмениваемся мнениями. Да, к нам приходили из «Замандаша», но об объединении речи нет. Двери партии «Республика» открыты для конструктивных предложений. Мы будем рассматривать предложения, будем учитывать наши идеи, направления. Если же наши цели не сойдутся с другими партиями, то, конечно же, «Республика» самостоятельно пойдет на парламентские выборы», – сказал Казакбаев.

Однако политолог Эмиль Джураев считает, что сегодня «Республика» выглядит не совсем готовой к выборам.

«У нас несколько месяцев до выборов решают очень многое. Сейчас «Республика» разобщенная, без энергии, но за короткое время может случиться много изменений. Стоит отметить, что «Республика» ведь была одной из главных сил в двух прошлых выборах. У нее есть опыт, неплохая сеть по регионам и довольно хорошая узнаваемость. Главная проблема для партии – невозможность полноценного участия в ее работе ее создателя и истинного лидера – Омурбека Бабанова. Возможность объединения с другими партиями всегда должна оставаться открытой, как для «Республики», так и для других партий. В Кыргызстане, слияние полтобъединений в разных форматах является важнейшей частью партийной жизни, если не сказать необходимостью. Но тут главное, под какими условиями и с кем объединяются. По умолчанию и по нормальной логике, сливаются обычно партии, у которых близкие идеи и взгляды. Но, к сожалению, в Кыргызстане с идеями и взглядами проблема – все примерно одного и того же толка. Но даже при этом, где-то все равно обнаруживаются существенные общности и несовместимости», – сказал Джураев.

Также стоит отметить, что информацию об объединении «Республики» и «Замандаша» Reporter.kg сообщили источники из второго политобъединения.

Возможно, что объединиться с другими партиями выгодно именно «Замандашу», так как на предыдущих парламентских выборах они оказывались в аутсайдерах. Так, например, в 2015 году политобъединение смогло занять только 8-место, набрав 2,67% голосов. А в 2010 – 3,82%.

«Республика» же в свою очередь в 2010 году уверенно прошла в парламент, набрав 13,12% голосов. А в 2014 году партия объявила о слиянии с «Ата-Журтом», которую возглавляет Камчыбек Ташиев. Объединение двух сильных партий помогло им получить в 2015 году 28 депутатских кресел.

Источник: reporter.kg