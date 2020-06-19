«Оштрафовать всех». Сооронбая Жээнбекова разгневало коллективное фото членов правительства

Президент предложил пожалеть рядовых сотрудников аппарата кабмина, которые вышли фотографироваться по команде своих начальников

Отдельные граждане, распространяя ложную информацию, сводят на нет ежедневные усилия медиков. Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил сегодня, 19 июня, на заседании Совета безопасности в узком составе

«Призываю к ответственности наших граждан. Есть и те, которые считают, что все это надуманная политика и болезни не существует. Умирают наши медики, пожилые граждане. Сегодня весь мир борется с этим заболеванием, это обратилось в мировую пандемию. Как глава государства призываю каждого соотечественника отнестись к сложившейся ситуации с полной ответственностью и заботиться о себе и своих близких», — отметил Жээнбеков.

Президент подчеркнул, что безответственные заявления о том, что «власть делает деньги на этой болезни, ее не существует», становятся поводом для появления сомнений у граждан о существовании данного заболевания.

«Мало этого, еще члены правительства сами, в нарушение всех требований о соблюдении масочного режима и социальной дистанции, фотографируются, обнимаются. Фотография, на котором запечатлены члены правительства, без соблюдения социальной дистанции и масок, облетела всю страну. Такие действия сведут на нет все наши усилия», — с сожалением отметил глава государства и потребовал наложить штрафы на всех, кто нарушил требования медиков.

«Соответствующие меры должны быть приняты не в отношении рядовых сотрудников аппарата правительства. Они, как я полагаю, вышли по команде своих начальников. Вы все должны оплатить штраф», — подчеркнул Жээнбеков, обращаясь к членам правительства, принявших участие на заседании Совбеза.

Отдел информационной политики

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