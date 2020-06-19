(Видео) Адвокат просит суд оправдать Алмазбека Атамбаева по делу Азиза Батукаева

Расследование дела о незаконном освобождении вора в законе возобновилось в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

Суд перешел к прениям сторон. Адвокат Замир Жоошев просил оправдать бывшего президента Алмазбека Атамбаева за отсутствием события преступления и недоказанностью его вины.

«В показаниях Шамиля Атаханова говорится: он сообщил Атамбаеву, что у Батукаева лейкоз острой формы, то есть он тяжело болен. Атамбаев дал согласие на его освобождение взамен на Жаныша Бакиева. В чем преступность его согласия на освобождение человека, которому по закону это положено?» — сказал он.

Адвокат отметил, что Алмазбек Атамбаев не получил каких-либо материальных благ в результате освобождения Батукаева. Наоборот, по мнению Замира Жоошева, бывший глава государства получил лишь проблемы — голословные обвинения.

Напомним, что по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева прокуратура просит для Алмазбека Атамбаева назначить наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет.

Расследование дела о незаконном освобождении вора в законе возобновилось в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший президент Алмазбек Атамбаев.

Источник: 24.kg