Райымбек Матраимов не причастен к выводу $700 млн, — депутат Талант Мамытов

Матраимовы не имеют отношения к выведенным из Кыргызстана миллионам, о которых говорилось в журналистском расследовании.

К такому заключению пришла депутатская комиссия по изучению обстоятельств и проверке информации, связанной с убитым в Стамбуле гражданином Китая Айеркеном Саймаити.

Временная комиссия представила сегодня в парламенте информацию об итогах проверки.

Депутат Марлен Маматалиев спросил, установлена ли причастность Матраимовых к выведенным из страны 700 млн долларам.

На этот вопрос ответил председатель комиссии Талант Мамытов. По его словам, эти средства принадлежали предпринимателям.

«Установлено, что сумма не 700 млн, а 932 млн долларов. Следствием установлено, что указанные средства — это деньги предпринимателей с кыргызстанского рынка «Кара-Суу» и узбекистанского рынка «Абу-Сахий». Комиссия тоже пришла к такому заключению», — сказал Мамытов.

Напомним, в журналистском расследовании говорилось о выводе из Кыргызстана более 700 млн долларов. Айеркен Саймаити, имя которого фигурировало в данном расследовании, был убит в Стамбуле 10 ноября. Незадолго до смерти предприниматель передал журналистам часть документов, рассказав о коррупционных схемах. Сообщалось, что Саймаити не успел передать пакет самых важных документов. Позже для изучения обстоятельств и проверке этой информации была создана депутатская комиссия.

Источник: kabarlar.org