Райымбек Матраимов не причастен к выводу $700 млн, — депутат Талант Мамытов

Матраимовы не имеют отношения к выведенным из Кыргызстана миллионам, о которых говорилось в журналистском расследовании.
К такому заключению пришла депутатская комиссия по изучению обстоятельств и проверке информации, связанной с убитым в Стамбуле гражданином Китая Айеркеном Саймаити.
Временная комиссия представила сегодня в парламенте информацию об итогах проверки.
Депутат Марлен Маматалиев спросил, установлена ли причастность Матраимовых к выведенным из страны 700 млн долларам.
На этот вопрос ответил председатель комиссии Талант Мамытов. По его словам, эти средства принадлежали предпринимателям.
«Установлено, что сумма не 700 млн, а 932 млн долларов. Следствием установлено, что указанные средства — это деньги предпринимателей с кыргызстанского рынка «Кара-Суу» и узбекистанского рынка «Абу-Сахий». Комиссия тоже пришла к такому заключению», — сказал Мамытов.
Напомним, в журналистском расследовании говорилось о выводе из Кыргызстана более 700 млн долларов. Айеркен Саймаити, имя которого фигурировало в данном расследовании, был убит в Стамбуле 10 ноября. Незадолго до смерти предприниматель передал журналистам часть документов, рассказав о коррупционных схемах. Сообщалось, что Саймаити не успел передать пакет самых важных документов. Позже для изучения обстоятельств и проверке этой информации была создана депутатская комиссия.
Источник: kabarlar.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!