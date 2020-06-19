Обижались на прозвище «чимкирик-сопли»

Он был непубличным, работая также министром, вице-премьер-министром.

В этом году завершается срок у депутатов 6-го созыва ЖК, подытоживают работу, а тут новый назначенный глава правительства Кубатбек Боронов со своей командой начинает работу. С этой стороны кажется несвоевременным. Открыто говоря, Боронов получил должность, будучи одним из тех, кто говорит «я тебя не трогаю, ты меня не трогай» и двигается тихо как черепаха. Он был непубличным, работая также министром, вице-премьер-министром. Вкратце, мы слышали обещания слабого руководителя, но не слышали ни об одном удовлетворительном деле.

17 июня на парламентском собрании депутаты Жогорку Кенеша прежде чем возложить исполнение обязанностей премьер-министра на Боронова должны были поставить ребром решение сегодняшних нерешенных вопросов, спросить, с чего он начнет работу и получить ответы на серьезные вопросы, вместо этого хвалили Боронова и высказывали пожелания и надежды. Честно говоря, глядя на собрание, мы не услышали ничего толкового. Депутаты Жогорку Кенеша обижались на сказанное Атамбаевым «вы – сопли-чимкирик». Пусть лучше не будет депутатов, хвалящих даже шайтана, идущего или находящегося в должности! А когда он уходит с должности, сразу наваливаются скопом, не стыдясь, шумно порочат и очерняют.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №12 от 19.06.2020/стр.2