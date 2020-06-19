Гульшат Асылбаева: Из-за фейковой информации у моей свекрови случился инсульт

Проходят парламентские слушания по закону «О манипулировании информацией».
Минкульту хотя позволить блокировать пользователей Сети
В Жогорку Кенеше проходят парламентские слушания по проекту закона «О манипулировании информацией».
Инициатор закона, депутат Гульшат Асылбаева, пояснила, что документ необходимо принять для того, чтобы избежать распространения в Сети недостоверной информации с фейковых аккаунтов .
«Фейковые аккаунты могут использоваться для атаки на честь и достоинство людей, - указала она. - Да, в интернете люди могут выражать свое мнение, но порой люди выходят за рамки. У тех, кто прячется за фейковыми аккаунтами, нет лиц, но люди должны знать, от кого идет та или иная информация. Поэтому мы предлагаем, чтобы Министерство культуры, информации и туризма блокировало ненастоящие аккаунты. Технически это возможно сделать».
В свою очередь исполнительный директор ассоциации операторов связи Айбек Куренкеев сказал, что блокировка фейковых аккаунтов не решит проблему с распространением недостоверной информации.
«После блокировки аккаунта пользователь сможет на том же IP-адресе создать новый, - пояснил он. - Информация может храниться на нескольких серверах и распространяться очень быстро. Поэтому надо блокировать места хранения данных, а не каналы их передачи».
Асылбаева ответила ему, что ранее и сим-карты не были привязаны к паспортным данным, но потом эта проблема решилась, соответственно, то же самое можно сделать и с аккаунтами.
«Право человека на защиту от ложной информации должно быть защищено, - продолжила она. - В соцсетях про меня такое написали, что мою пожилую свекровь довели до инсульта. Хотя мы живем в восточной стране и у нас приветствуется уважение к старшим. А люди, которые пишут с фейковых аккаунтов, не думают об этом. Почему, покупая сим-карты через паспортные данные, никому не приходит в голову, что нарушаются их права? Есть этикет, и никому не приходит в голову так вести себя в обществе. И мне очень жаль, что раздули этот законопроект до уровня нарушения прав, свобод и демократии».
Источник: vesti.kg
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