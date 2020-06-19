Путающий кобылу с верблюдом Торобаев…

Бакыт Торобаев лично заявил, что среди всех фракций Жогорку Кенеша «Онугуу» выполнила больше всех предвыборные обещания.

По его словам, один сайт провел опрос. Вот так и начал он свою сказку. Этот путающий кобылу с верблюдом Торобаев не постеснялся заявить, что из 130 обещаний, которые были озвучены во время выборов 2015 года, было выполнено 56 обещаний (43%). Второе место, по его словам, занимает СДПК, выполнив 35 обещаний из 103. В общем, если верить таким сказкам Торобаева, то волосы встают дыбом. В такую сказку может поверить разве что он сам, но не здравомыслящий человек. Сейчас Торобаев обращается ко всем, желая вновь стать депутатом парламента, только и думает о том, чтобы присоединиться к партии «Раим-миллиона» или к партии власти…

Источник: газета «Багыт.kg» №13 от 18.06.2020 / стр. 7