(Видео) Ташиев: Все знают, но не говорят про значительное влияние Матраимова на кыргызскую политику

Никто не может сказать, что настоящий коррупционер. Влияние Матраимова на кыргызскую политику очень большое, все об этом знают

«Если мы намерены говорить правду, то должны открыто сказать, что влияние Раима Матраимова на кыргызскую политику большое», — отметил политик Камчыбек Ташиев в интервью журналисту Майраш Базлакуновой.

«Много говорят про мои хорошие отношения с Матраимовым. В настоящее время я не в особо хороших с ним отношениях, общаюсь редко. Могу сказать перед Богом. Почему государство не исследует его вину? Никто не может сказать, что настоящий коррупционер. Влияние Матраимова на кыргызскую политику очень большое, все об этом знают», — сказал Ташиев.

Источник: kabarlar.org