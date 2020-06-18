Аскар Акаев вмешивает мигрантов в свою авантюру, еще больше подрывая свой имидж

Во время пандемии коронавируса наш народ пережил много испытаний, особенно трудно пришлось нашим соотечественникам в России.

Кто поторопился, тот успел вернуться в Кыргызстан, но многие уже собирались выехать, но ситуация обострилась, закрылись границы, авиа- и другие транспортные сообщения, и люди остались в подвешенном состоянии.

Нелегко пришлось и оставшимся в России. Заболеют, а в больницах мест нет, или же отсутствует страховой полис, в общем, оказались в тяжелой ситуации.

В этих условиях трудно представить напряженность работы посольства в России. Слава Богу, что на должность посла был назначен опытный дипломат с политическим опытом, экс-глава МИД, это было по совести.

Но критика в любом случае будет звучать. Она должна высказываться. Кому измученный народ будет высказывать свои проблемы, чаяния? Но в то же время звучит информация, что предпринимаются атаки против посла КР в РФ Аликбека Жекшенкулова в целях реализовать нечистоплотные замыслы.

Так, верхушка диаспоры соотечественников в Московской области «Кыргыз биримдиги», не посовещавшись с авторитетными членами и вообще с членами диаспоры, тайно встречается с беглым экс-президентом Аскаром Акаевым и устраивает интриги против Жекшенкулова.

Бедные кыргызы! Одно дело, если были бы на своей родине. Но и на чужбине спокойно не сидится, идут на поводу интриганов, пытаясь свалить Жекшенкулова. Услышав об этом, испытываешь горечь.

Они ссылаются на то, что Жекшенкулов якобы не смог работать как должно во время усиления коронавируса. Разве это аргумент? В Московской области живет и работает 600 тыс. кыргызстанцев. Вы представляете себе, как это много — 600 тыс. человек?!

Перешагнувшему 70-летний рубеж бедняге Акаеву, всегда действующему по указке своей жены-интриганки, не стоило вмешиваться в такие действия по расколу, делению соотечественников. Увы, такова слабость человеческой натуры...

Оказывается, вовлекают в дискредитацию хлопочущего за кыргызов Жекшенкулова вплоть до его помощника на общественных началах Тимура Саралаева.

Бедные-бедные... Кажется, не дошла вода до нашего носа. Вот когда наступит еще более тяжелая ситуация, вот тогда бы осознаем ценность наших соотечественников, предпринимающих всевозможные усилия!

Разве «кыке» в Москве не знают, что многие посольства других стран в российской столице закрылись из-за угрозы заражения COVID-19? Несмотря на то, что ряд сотрудников кыргызского посольства заразились коронавирусом, другие сотрудники посольства работают совместно с представителями диаспоры, не чуя под собой ног организовывают авиарейсы, размещают наших соотечественников в хостелах, снабжают их продуктами питания. И как, интересно, эти интриганы могут свести эти усилия на нет?!

Если говорить в общем, то еще с акаевских времен какие только размазни не перебывали на должности посла Кыргызстана в России. И только теперь большинство удовлетворено и радуется, что повезло с послом, но тут идут вышеуказанные действия!

Остается только пожелать «удачи» Акаеву, который видя и зная всё это, вместо того чтобы помочь соотечественникам, в аксакальском возрасте участвует в различных политизированных делах!

Вот уже 15 лет, как он живет в изгнании на чужбине вдали от своего народа, своей земли, но всё еще не осознал ценности и важности согласия. Не избавился от авантюристического воззрения, этот наш аксакал.

Нет, не избавился, более того, его вовлечение находящейся за границей молодежи в интриги еще больше подрывает его имидж, от которого и без того остались одни отрепья. Пусть здравствует!

Источник: fakt.kg