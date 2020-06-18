Никитенко о законопроекте об НКО: Самый большой вопрос об отчетности должен быть задан самому государству

Депутат Наталья Никитенко на заседании Жогорку Кенеша 18 июня выступила против принятия законопроекта об НКО.

Она выразила мнение, что «это абсолютно политически мотивированный законопроект».

«Большие вопросы по отчетности должны быть заданы не столько НПО, они и так отчитываются. А самый большой вопрос должен быть задан самому государству – как одному из самых больших потребителей кредитных и грантовых средств и самому непрозрачному институту по тому, как эти средства расходуются. Вместо того, чтобы ответить на эти реальные вопросы населения, идет просто отвлечение внимания и создания дополнительных бюрократических барьеров для организаций, которые несут большую социальную нагрузку, и дотягиваются до тех видов работ, до которых не дотягивается государство», - сказала Никитенко.

Она добавила, что если есть подозрения в незаконной деятельности в отношении отдельных неправительственных организаций, то их можно проверить в рамках действующего законодательства, а не обременять дополнительной отчетностью все НКО.

Депутаты во втором чтении обсудили поправки в законы о деятельности НКО и НПО, который был разработан в начале 2020 года и принят в первом чтении в марте.

Согласно предлагаемой инициативе, парламентарии планируют изменить три статьи в двух действующих законах. Цель - обязать НКО отчитываться об источниках финансирования, а также предоставлять больше сведений о своей служебной деятельности.

В частности, предлагается обязать НКО и НПО предоставлять дополнительные отчеты о финансовой деятельности по форме, утвержденной правительством. В противном случае они будут привлекаться к ответственности.

Источник: Азаттык