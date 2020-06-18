В тяжелом положении оказался Алмамбет Шыкмаматов, который не может найти себе место

Потеряв и корову, и веревку, к которой была привязана корова, выгнанный из партии «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов не может куда-то вписаться, всерьез озадачен.
Надеется он еще на 1-2 варианта, но и с этим пока ему не везет. К слову, после переворота 2010 года Алмаке сильно разбогател, купил дом, поменял машину, уселся на кресло министра, сильно обнаглел. Сейчас у него нет этих богатств, карман его не набит деньгами, как у других политиков, становится изгоем. Об этом рассказывают его друзья. И откуда взяться электорату в таких обстоятельствах? В общем, Шыкмаматов не совладал со своим политическим авторитетом, выступил против Текебаева, из-за чего оказался на улице. Если бы трезво оценивал бы свои возможности, попал бы в первую десятку «Ата Мекена», продолжал бы выступать красноречиво.
Источник: Aryba.kg
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