Мирлан Жеенчороев намекнул, что не удовлетворен работой депкомиссии по расследованию смерти Саймаити

Бишкек, "Саясат. kg". Депутат Мирлан Жеенчороев вышел из состава депутатской комиссии по изучению обстоятельств убийства китайского предпринимателя Айеркена Саймаити.
Такое заявление он сделал на сегодняшнем парламентском заседании.
По словам Жеенчороева, из состава комиссии он вышел по собственному желанию. Кроме того, он отметил, что депкомиссия может не достичь поставленных целей.
Напомни, Айеркен Саймаити был убит в ноябре прошлого года в Стамбуле. После его смерти прозвучала информация о его близком знакомстве с рядом депутатов, были опубликованы соответствующие фотографии. В результате в парламенте была создана депутатская комиссия, которая занялась изучением обстоятельств смерти предпринимателя.
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