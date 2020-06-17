В мэрии Бишкек произошли кадровые перестановки

В мэрии Бишкек снова произошли кадровые перестановки.
Соответствующие распоряжения подписал мэр города Бишкек Азиз Суракматов, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
Так, главой управления физической культуры и спорта стал Нурлан Токоноев. Ранее, в 2002 году, он возглавлял федерацию самбо КР, является мастером спорта международного класса по самбо и дзюдо, «Заслуженный тренер КР», был награжден нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта КР».
На должность директора муниципального предприятия «Бишкекские парковки и стоянки» назначен Вахтанг Алаков, он возглавлял департамент рекламы столичной мэрии с 2011 по 2013 годы.
Экс-глава предприятия Ислан Момоконов теперь заместитель начальника МП «Бишкекреклама».
Директором МП «Футбольный клуб Алга-Бишкек» при горспорте мэрии стал Мурат Кудайкулов.
Источник: Кабар
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