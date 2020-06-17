Алтынбек Сулайманов и Алмамбет Шыкмаматов объединяются для участия в парламентских выборах

Депутат Алтынбек Сулайманов и экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов будут в альянсе участвовать в парламентских выборах, сообщили порталу SUPER.KG собственные источники.

Согласно информации, партия «Бир бол» на 90-95 % пополнится новыми лицами. Сказано, что старых политиков будет всего двое. В ближайшее время политики сделают заявление об объединении, проведут мероприятие.

В конце прошлого года после сдачи депутатского мандата Шыкмаматов заявлял, что «объединится с конструктивными политическими силами».

Источник: super.kg