(Видео) Момбеков Джолдошбаеву: Зимой вы говорили, что надо быстрее закончить заседание, потому что дети мерзнут, а сейчас им жарко?

Депутаты Камчыбек Джолдошбаев и Рыскельди Момбеков поссорились на заседании парламента, когда рассматривалась кандидатура Кубатбека Боронова на должность премьер-министра.

Джолдошбаев, выйдя к микрофону, сказал: “Давайте до обеда закончим обсуждение. Уже выступили 17 депутатов и все они хвалят Боронова. Отпустим уже правительство работать. Сегодня выявили зараженных коронавирусом на 10 человек меньше чем вчера. Кубатбеку Боронову нужно идти работать. Поставьте на голосование, и рассмотрим его кандидатуру до обеда. Законопроектов много, люди злятся. Уже несколько депутатов подошли ко мне и попросили озвучить“.

В ответ коллеге выступил Рыскельди Момбеков. Он сказал, что депутат уже опозорил их зимой, когда сказал, что надо закончить обсуждение, потому что холодно и надо к детям.

“Кто вас попросил? Назовите имя и фамилию. Зимой вы опозорили нас, сказав, что детям холодно. А сейчас что? Им жарко? Ладно, те, кто хвалит его, но дайте слово и тем, кто хочет критиковать. Вы же, подлизываясь к Абылгазиеву, отправили его в отставку. Прекратите подлизываться”, – сказал Момбеков.

Спикер отключил микрофон,но несмотря на это депутаты продолжали кричать друг на друга в зале заседания.

Источник: Репортер