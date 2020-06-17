Канат Хасанов прокомментировал свой «выход» из движения «Чон Казат»

По словам юриста, после лечения он начнет готовиться к предстоящим парламентским выборам
Канат Хасанов прокомментировал информацию о своем выходе из рядов движения «Чон Казат». Разъяснение по данному поводу юрист опубликовал в социальной сети Facebook.
«Я ушёл временно с лидерства движения «Чон Казат» по состоянию здоровья и передал бразды правления Беку. Но я не уходил из объединения, я так же по-прежнему являюсь партийцем, и, поправив здоровье, активно примусь участвовать в становлении партии и подготовке к выборам в Жогорку Кенеш», - написал он.
Напомним, ранее в Facebook появился комментарий Хасанова о том, что он уже не состоит в «Чон Казат».
Источник: Вести
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